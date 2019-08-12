Bilecik Belediye Başkanı Şahin vatandaşlarla bayramlaştı
Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Kurban Bayramı dolayısıyla mezarlık ziyaretine gelen vatandaşları bayramını kutladı.12 Ağustos 2019 Pazartesi 17:36
Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Kurban Bayramı dolayısıyla mezarlık ziyaretine gelen vatandaşları bayramını kutladı.
Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ilk olarak, TOKİ girişinde kurulan kurban satış alanındaki esnaf ve vatandaşları da ziyaret ederek, vatandaşlara hayırlı ve bereketli kazançlar dileğini iletti. Daha sonra mezarlığa ziyarete gelen vatandaşlara çiçek vererek bayramlarını kutlayan Şahin, vatandaşların sorunları dinledi.
YORUM YAZ