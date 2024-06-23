Bilbenler ailesinin acı günü

Hacı Ahmet Bilben’in Eşi, Şeyhmus Bilben, Mehmet Bilben, Hamit Bilben, Recep Bilben, Yusuf Bilben, Murat Bilben, Şaban Bilben ve Halil Bilben’in anneleri Hanife Bilben 84 yaşında hakka yürüdü.

Gaziantep'te tedavi gördüğü hastanede vefat eden Hanife Biben’nin cenazesi Gaziantep asri mezarlikta aile kabristanına defnedildi.

Cuma günü hayata gözlerini yuman merhum Hanife Bilben cenazesine Gaziantepli ve Mardinli iş adamları, siyasetçiler, Sivil Toplum Kuruluşları ve binlerce vatandaşın katılımıyla dini vecibeleri yerine getirilerek Asri mezarlıkta defnedildi.

Aslen Mardinli olan Bilbenler halı, tekstil, kuyumculuk, geri dönüşüm ve birçok dalda hem yurt içi hem yurt dışı ülkelere yaptığı ihracatlarla ekonomik anlamda büyük katkı sağladıkları biliniyor.

84 yaşında hayata gözlerini yuman Hanife Bilben geride vatanına, milletine, bayrağına hayırlı evlatlar bıraktı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Biz de Akit Medya olarak merhumeye Allah’tan rahmet Bilbenler Ailesine başsağlığı diliyoruz.