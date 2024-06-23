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Aktüel Bilbenler ailesinin acı günü
Aktüel

Bilbenler ailesinin acı günü

Yeniakit Publisher
2024-06-23 12:53:00 -

Türkiye'nin sayılı firmaları arasında yer alan ve hayırsever olarak tanınan Bilbenler Gurubu sahiplerinin anneleri vefat etti.

Hacı Ahmet Bilben’in Eşi, Şeyhmus Bilben, Mehmet Bilben, Hamit Bilben, Recep Bilben, Yusuf Bilben, Murat Bilben, Şaban Bilben ve Halil Bilben’in anneleri Hanife Bilben 84 yaşında hakka yürüdü.

Gaziantep'te tedavi gördüğü hastanede vefat eden Hanife Biben’nin cenazesi Gaziantep asri mezarlikta aile kabristanına defnedildi.

Cuma günü hayata gözlerini yuman merhum Hanife Bilben cenazesine Gaziantepli ve Mardinli iş adamları, siyasetçiler, Sivil Toplum Kuruluşları ve binlerce vatandaşın katılımıyla dini vecibeleri yerine getirilerek Asri mezarlıkta defnedildi.

Aslen Mardinli olan Bilbenler halı, tekstil, kuyumculuk, geri dönüşüm ve birçok dalda hem yurt içi hem yurt dışı ülkelere yaptığı ihracatlarla ekonomik anlamda büyük katkı sağladıkları biliniyor.

84 yaşında hayata gözlerini yuman Hanife Bilben geride vatanına, milletine, bayrağına hayırlı evlatlar bıraktı.
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Biz de Akit Medya olarak merhumeye Allah’tan rahmet Bilbenler Ailesine başsağlığı diliyoruz.

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