Bilançolarıyla yüz güldürdüler

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) aidiyeti olan firmaları atadığı kayyımlarla atağa kaldıran Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) ekonomiye katkısı artıyor. Bu firmalar başarılı mali yapıları ve dev yatırımlarıyla dikkat çekiyor.

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, kayyımlarca idare edilen şirketlerin devamlı büyüdüğüne işaret ederek, “Bunlar devir tarihi itibariyle aktiflerini yüzde 32 arttırıp 44,8 milyar liradan 59,08 milyar liraya, öz kaynaklarını da yüzde 20 arttırıp 18,7 milyar liradan 22,5 milyar liraya yükselttiler. Ayrıca istihdamlarını 44 bin 655’e taşımayı başardılar” dedi.

Boydak örneği

Gülal, FETÖ irtibatlı 910 şirketi 299 kayyımla yönettiklerini belirtti. Bu şirketleri her alanda iddialı kılmak ve güçlendirmek için ellerinden geleni yapacakları sözünü verdi. Kayyımların huzur haklarıyla ilgili spekülatif haberler yapıldığını hatırlatan Gülal, Boydak Holding’den örnek verdi ve “Malum bu grubumuzun 30 şirketi var. 30 şirket için tek bir yönetim kurulu görevlendiriyoruz. Dolayısıyla yönetim kurulu üyeleri tek şirketten huzur hakkı alıyor. Ayrı ayrı huzur hakkı almıyorlar” ifadelerini kullandı.

Mağdurlara müjde veremedi

Gülal, gelecek süreçte bir takım yasal düzenlemelerle 910 şirketinin satışının önünü açacaklarını müjdeledi. Ancak yönetimlerine el koydukları inşaat şirketlerinin mağdurlarına iyi haber veremedi. Fi Yapı, İnanlar ve Dumankaya’dan 842 ailenin daire aldığını hatırlatan Gülal, sektördeki daralmaya dikkat çekti ve “Bu konuda bir adım attık. Mağduriyetleri gidermek için çalışma başlattık” diye konuştu. Satış noktasında yaşanan zorluklar nedeniyle belirlenen takvimin gerisinde kaldıklarını anlatan Gülal, “Hem inşaat sektörünün içindeki sıkıntılar hem de şirketlerin finansal portföylerinin çok zayıf olması nedeniyle hareket alanımız sınırlı. İnşaat şirketlerinin bankalara kredi borçları var. Ve borçlar ödenmeden daireler üzerindeki ipoteklerin kalkması söz konusu değil” şeklinde konuştu.

Mevduata güçlü teminat

TMSF Başkanı Gülal, mevduatta sigorta limitinin 100 bin liradan 150 bin liraya çıkarılması için çalışma başlattıklarını da duyurdu. Sigortalı mevduatın Türkiye’de 535 milyar liraya denk geldiğini açıklayan Gülal, limit artırımına giderek bu tutarı 635 milyar liraya çıkaracaklarını savundu. Ayrıca 150 bin TL limitinin sisteme mevduat ve yastık altı varlıkların girişine ciddi katkı sunacağını vurguladı.

Muhiddin Gülal, zamanaşımında olan mevduatların TMSF’ye devredildiğinin altını çizdi. 2018 zamanaşımı mevduatlarına da değinen Gülal, “Tasarruf sahipleri 150 milyon TL’yi bankalarda unuttular. Bunun yüksek olmasından memnun değiliz, burada finansal farkındalık adına sıkıntı olduğunu düşünüyorum” dedi.

İçim sızlıyor

TMSF Başkanı Gülal, off-shore hadisesinde 100 milyon doların üstünde ödeme yaptıklarını ve 200-250 milyon dolarlık riskle karşı karşıya olduklarını aktardı. Mahkemelerin off-shore’u mevduat kabul ettiğini söyleyen Gülal, “Yargı makamları bunun ödenmesi yönünde karar alıyorlar. Off-shore’un bankanın garanti kapsamı içinde bir mevduat olmadığını tüm kamuoyu biliyor. Bunu da hakimlerimizin vicdanına bırakıyoruz. Bence kesinlikle ödenmemesi gereken bir tutardır ama mahkemelerimizin kararına saygılıyız. Off-shore’ları öderken devletim adına içim sızlıyor” değerlendirmesinde bulundu.