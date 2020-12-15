Bilal Göregen öyle bir şey yaptı ki... Cüneyt Özdemir canlı yayında ağladı!
Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalına konuk olan Bilal Göregen, yaptığı besteyi canlı yayında seslendirince Özdemir gözyaşlarını hakim olamadı.
Kamuoyunun yıllar önce katıldığı Yetenek Sizsiniz programıyla tanıdığı, darbukası ve ağzıyla çıkardığı seslerle müzik yapan Bilal Göregen, Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalına konuk oldu.
Programda hayatına dair bilgiler veren Göregen, yaptığı besteyi seslendirince Özdemir gözyaşlarını tutamadı.
"Allah'ına kurban Bilal"
Özdemir, sosyal medyada da o dakikaları, "Allah'ına kurban Bilal" sözleriyle paylaştı.