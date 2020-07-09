Bilal Erol kimdir? Bilal Erol öldü mü?
İstanbul Eminönü’nde Muratbey Peynirleri’nin temellerini atan, Muratbey Peynirleri Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Erol ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Recai Erol’un babası Bilal Erol, vefat etti. Peki Bilal Erol kimdir?
1926 doğumlu olan Bilal Erol, 2020 yılı itibariyle 94 yaşındaydı. 1965 yılında Eminönü’nde küçük bir peynirci dükkânıyla peynir sektörüne adım atan Muratbey, 1992 yılında ilk üretim tesisini açtı. Doğal sütün verdiği lezzet ve Muratbey’in inovatif kimliği bir araya geldiğinde ortaya çıkan kaliteli ve benzersiz ürünler sadece Türkiye’nin değil ürünlerimizi ulaştırdığımız bir çok ülkenin de peynir anlayışını değiştirdi. Muratbey, “Özel Peynirler” kategorisinde Türkiye Pazar lideri oldu. Nielsen’in 2017-2018 verilerine göre en yakın rakibinin iki katından fazla tonaj payına sahip olan Muratbey, son iki yıldır yüksek büyüme gösteren tek kategori olan “Özel Peynirler” kategorisinde liderliğini koruyor.