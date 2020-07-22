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Aktüel

BİK Genel Müdürü Duran'ın Düzce ziyaretleri

Yeniakit Publisher
2020-07-22 15:56:46 -
BİK Genel Müdürü Duran'ın Düzce ziyaretleri

DÜZCE (AA) - Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Rıdvan Duran, Düzce'de ziyaretlerde bulundu.

Duran, ilk olarak bir süre önce Düzce Valiliğine atanan Cevdet Atay'ı ziyaret etti. Duran, makamında bir süre sohbet ettiği Atay'a yeni görevinde başarı diledi.

Duran, daha sonra Belediye Başkanı Faruk Özlü'ye ziyarette bulundu.

Özlü, yürüttükleri çalışmalarla ilgili Duran'a bilgi verdi.

Basına kapalı gerçekleştirilen ziyarette, kentteki yerel gazetelerin durumları ve yaşanan sorunların çözümü konusunda fikir alışverişinde bulunulduğu öğrenildi.

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