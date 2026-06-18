BİGG Cube ve DEEP Cube Programlarında Başvuru Süresi 2 Temmuz’a Uzatıldı

Teknoloji odaklı iş fikirlerini hayata geçirmek isteyen girişimciler, programlara 2 Temmuz 2026 tarihine kadar başvuru yapabilecek.

TÜBİTAK Yatırım Desteği

Teknopark İstanbul Cube Girişim Ofisi bünyesinde yürütülen programlar, girişimcilerin yenilikçi iş fikirlerini ticarileştirmelerine destek olurken, başarılı projelere TÜBİTAK 1812 BİGG Yatırım Desteği’ne erişim imkânı sunuyor. Böylece girişimciler, projelerini geliştirme sürecinin yanı sıra ihtiyaç duydukları sermaye desteğine ulaşma fırsatı yakalıyor.

Derin Teknoloji Girişimlerine BİGG Cube Desteği

Derin teknoloji alanında faaliyet gösteren girişimcilere yönelik hazırlanan BİGG Cube programı; yapay zekâ, biyoteknoloji, temiz enerji ve uzay teknolojileri gibi yüksek katma değerli alanlarda proje geliştiren girişimcilere hitap ediyor. Program kapsamında girişimcilere Avrupa standartlarında kuluçka desteği sunulurken, güçlü akademik ve teknik altyapı sayesinde projelerin geliştirilmesi ve ticarileştirilmesi hedefleniyor.

Savunma ve Malzeme Teknolojilerine DEEP Cube Desteği

DEEP Cube programı ise savunma teknolojileri, malzeme teknolojileri ve kritik stratejik teknolojilerin yerlileştirilmesine yönelik projeler geliştiren girişimcilere odaklanıyor. Roketsan ve BMC’nin de paydaşları arasında yer aldığı program, girişimcilere savunma sanayii ekosistemine erişim ve önemli iş birliği fırsatları sunuyor.

Girişimcilere Kapsamlı Destek Paketi

Programlara kabul edilen girişimciler, iş fikirlerini geliştirme süreçlerinde birçok destekten yararlanabiliyor. Bu kapsamda girişimcilere; ücretsiz açık ofis kullanımı, şirket kuruluş masrafları için mali destek, laboratuvar ve temiz oda erişimi, teknik atölye kullanım imkânı, stratejik ve teknik mentörlük desteği, akademik danışmanlık hizmetleri, Teknopark İstanbul bünyesindeki teknoloji firmalarıyla eşleşme fırsatı gibi ortak proje geliştirme imkânları sunuluyor.

Son Başvuru Tarihi 2 Temmuz

Teknopark İstanbul, Türkiye’nin teknolojik bağımsızlığına katkı sağlayacak yenilikçi ve yüksek katma değerli projelere sahip tüm girişimcileri BİGG Cube ve DEEP Cube programlarına başvurmaya davet ediyor. Programlara ilişkin detaylı bilgi ve başvuru süreçlerine Teknopark İstanbul ve Cube Incubation platformları üzerinden ulaşılabiliyor.