  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Biga’da samanlık yangını

Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Gündoğdu köyünde 100 adet samanlık yandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-27 14:36:33 -
Biga’da samanlık yangını

Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Gündoğdu köyünde 100 adet samanlık yandı.


Raşit Dereli’ye ait evinin bahçesinde bulunan samanlar yandı. Bilinmeyen bir sebepten ötürü çıkan yangında çiftçilik ve hayvancılık ile uğraşan Raşit Dereli, evinin bahçesinde bulunan 100 adet civarında saman balyasının yandığını ve kullanılmaz hale geldiğini açıkladı. Biga itfaiyesi ve Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler tarafından yangın söndürülerek soğutma çalışmaları yapıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı