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Biga’da kaybolan 56 koyunu jandarma buldu

Çanakkale’nin Biga ilçesinde kaybolan 56 koyun, jandarmanın drone destekli operasyonuyla bulundu.

13 Ağustos 2019 Salı 12:32
Biga’da kaybolan 56 koyunu jandarma buldu

Çanakkale’nin Biga ilçesinde kaybolan 56 koyun, jandarmanın drone destekli operasyonuyla bulundu.


Çanakkale’nin Biga ilçesi Bezirganlar köyünde yaşayan Mehmet Emin B. iki gün önce İlçe Jandarma Komutanlığını arayarak küçükbaş hayvanlarının kaybolduğu ihbarında bulundu. Jandarma ekipleri ihbar üzerine çalışma başlattı. Ekipler, drone destekli yaptıkları operasyonda 56 koyun, 1 tane kuzu ve 2 çoban köpeğinibeş saatlik arama sonucunda Bezirganlar-Çömlekçi köy yolunun 8. kilometresinde buldu. Koyunlarını teslim alan Mehmet Emin B. jandarma ekiplerine teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 12:32
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