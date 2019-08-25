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"Biga Bal Mumu ve Arı Keki Tesisi" 80 bin kovanı besleyecek

Çanakkale’nin Biga ilçesinde yapımı süren ve 15 gün içinde faaliyete başlaması beklenen "Bal Mumu ve Arı Keki Tesisi", Çanakkale’de bulunan 80 bin arı kovanını besleyecek.

25 Ağustos 2019 Pazar 09:56
"Biga Bal Mumu ve Arı Keki Tesisi" 80 bin kovanı besleyecek

Çanakkale’nin Biga ilçesinde yapımı süren ve 15 gün içinde faaliyete başlaması beklenen "Bal Mumu ve Arı Keki Tesisi", Çanakkale’de bulunan 80 bin arı kovanını besleyecek.


Çanakkale’de bir ilk olan ve Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) desteği ile Biga’da yapılmakta olan tesisin makinelerinin montajına başlandı. Tesis bin 600 ton bal, 500 kilogram polen, 40 kilogram arı sütü, 70 ton bal ve ba mumu üretimi ile 80 bin kovanın bulunduğu Çanakkale’de arıcılık sektörünün temel ihtiyacı olan kek ve petek üretimine başlayacak. Diğer illerden alınan kek ve petek, artık Çanakkale’den üreticiye dağıtılacak.


Açılışa hazırlanan tesisle ilgili bilgi veren Çanakkaleli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Cahit İleri, bu projeyi hayata geçirmeyi uzun zamandır hedeflediklerini vurgulayarak, “Bal mumunu arılar her yıl muntazaman üretiyor. Fazlaları tekrar geri dönüşüme giriyor. Tekrar eritiliyor. Eritildikten sonra tekrar basılıp arıcılara veriliyor. Dolayısıyla bunun geri dönüşümünün sağlıklı bir şekilde yapılması gerekiyordu. Buna Çanakkale’deki bütün arıcıların ihtiyacı vardı. Ama biz bunu maddi imkansızlıklar sebebiyle dışarıdan, genellikle güneyden temin ediyorduk. Artık kendi tesisimizle kendi imkanlarımız ile yapmayı kararlaştırdık. Bu konuda TANAP bize destek veriyor. Boru hattının geçtiği yerlere sosyal içerikli destek veriyorlar. Biz de bu konuda kendilerine müracaat ettik. Onlar da projemizi incelediler ve olumlu gördüler” şeklinde konuştu.



“Çanakkale’de yaklaşık 80 bin kovan var”


Tesisin Çanakkaleli arıcılara büyük katkı vereceğini aktaran İleri, “Çanakkale’de yaklaşık 80 bin kovan var. Bu 80 bin kovanın sağlığı çok önemli. Arılarımızı sağlıklı hale getirmek istiyoruz. Sağlıklı arı, kaliteli bir üretim anlamına geliyor. Bal mumunun sağlıklı bir şekilde geriye dönüşümü olması lazım. Bu bizim özendiğimiz bir konuydu. Onu da artık kendimiz yapacağımız için heyecanlıyız. Arıcılarımıza da katkı vereceğine inanıyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 09:56
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