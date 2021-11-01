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Dünya Biden'ın test sonucu belli oldu
Dünya

Biden'ın test sonucu belli oldu

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki'nin koronavirüs test sonucunun pozitif çıkmasının ardından gözler ABD Başkanı Joe Biden'a çevrilmişti. Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Karine Jean-Pierre, Biden'ın test sonucunun "negatif" olduğu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-01 21:11:00 -
Biden'ın test sonucu belli oldu

ABD Başkanı Joe Biden'ın koronavirüs test sonucu negatif çıktı. Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Karine Jean-Pierre, Roma'dan Glasgow'a seyahat eden Biden'ın uçağında bulunan gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Psaki'nin Kovid-19'a yakalanmasının ardından Biden'ın sağlık durumunun sorulması üzerine Jean-Pierre, "Başkan Biden bu sabah Kovid-19 testi yaptırdı ve sonuç negatif." dedi.

Psaki'nin test sonucu pozitif çıkmıştı

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, dün yaptığı yazılı açıklamada, aile bireylerinden birinde Kovid-19 tespit edildiği için Biden'ın Avrupa seyahatine katılmadığını, sonrasında yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını bildirmişti.

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