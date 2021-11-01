Biden'ın test sonucu belli oldu
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki'nin koronavirüs test sonucunun pozitif çıkmasının ardından gözler ABD Başkanı Joe Biden'a çevrilmişti. Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Karine Jean-Pierre, Biden'ın test sonucunun "negatif" olduğu açıkladı.
ABD Başkanı Joe Biden'ın koronavirüs test sonucu negatif çıktı. Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Karine Jean-Pierre, Roma'dan Glasgow'a seyahat eden Biden'ın uçağında bulunan gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Psaki'nin Kovid-19'a yakalanmasının ardından Biden'ın sağlık durumunun sorulması üzerine Jean-Pierre, "Başkan Biden bu sabah Kovid-19 testi yaptırdı ve sonuç negatif." dedi.
Psaki'nin test sonucu pozitif çıkmıştı
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, dün yaptığı yazılı açıklamada, aile bireylerinden birinde Kovid-19 tespit edildiği için Biden'ın Avrupa seyahatine katılmadığını, sonrasında yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını bildirmişti.