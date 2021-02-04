Biden'ın önerdiği isim onay aldı! ABD tarihinde ilk LGBT'li bakan
ABD Senatosu, Başkan Joe Biden'ın İç Güvenlik Bakanı adayı Alejandro Mayorkas ile Ulaştırma Bakanı adayı Pete Buttigieg'e onay verdi. Joe Biden'ın yeni Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg, ülke tarihinde ilk LGBT'li bakan oldu. Buttigieg, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in karşısında yemin ederken yanında kocası Chasten vardı.
ABD Senatosu, Başkan Joe Biden'ın İç Güvenlik Bakanı adayı Alejandro Mayorkas ile Ulaştırma Bakanı adayı Pete Buttigieg'e onay verdi.
Senato Genel Kurulunda ayrı ayrı yapılan oturumlarda Mayorkas 43 hayır oyuna karşı 56 evet oyu ile, Buttigieg ise 13 hayır oyuna karşı 86 evet oyu ile bakanlık koltuğuna oturmaya hak kazandı.
Joe Biden'ın yeni Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg, ülke tarihinde ilk LGBT'li bakan oldu. Buttigieg, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in karşısında yemin ederken yanında kocası Chasten vardı.