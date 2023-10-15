Biden'ın Filistin konuşması yarıda kesildi!
ABD Başkanı Joe Biden'ın konuşması, bir Filistin destekçisinin "Gazze'nin yaşamasına izin verin" sözleriyle yarıda kesildi.
ABD Başkanı Joe Biden katıldığı bir programda yahudilerin çocuk katliamını destekleyici ifadeler kullanıyordu.
Siyonistlerin sivil masumları hedef almasını, "Masum Filistinli aileler ve Hamas ile hiçbir ilgisi olmayan büyük çoğunluk canlı kalkan olarak kullanılıyor" diye normalleştirmeye çalışan Bide, Müslümanları sivilleri hedef almakla da suçladı: Bir hafta önce, Yahudi Soykırımı'ndan (Holokost) bu yana Yahudi halkına yapılan en kötü katliamda, nefretin başka bir şekilde açığa çıktığını gördük.
Salonda bulunan Filistinli bir destekçi, "Gazze'nin yaşamasına izin verin" diye bağırarak ABD Başkanı'na tepki gösterdi.
Biden, bir süre durakladıktan sonra "Orada kim bağırıyor bilmiyorum ama sizi duyamıyorum. Bağıran kişiyi duyamıyorum, ne diyor?" ifadeleriyle pişkin bir karşılık verdi.
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