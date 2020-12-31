  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Biden'den "Rum hükümeti ile çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum" mesajı
Aktüel

Biden'den "Rum hükümeti ile çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum" mesajı

Yeniakit Publisher
2020-12-31 18:54:26 -
Biden'den "Rum hükümeti ile çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum" mesajı

LEFKOŞA (AA) - ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis ve Rum hükümeti ile çalışmayı sabırsızlıkla beklediğini ifade etti.

Rum basınında yer alana habere göre, GKRY Hükümet Sözcüsü Kyriacos Koushios'un yaptığı yazılı açıklamaya göre, Biden, seçim zaferinin ardından kendisini kutlayan Anastasiadis'e teşekkür mektubu yolladı.

Biden, mektubunda, "GKRY lideri Anastasiadis ve Rum hükümeti ile iki ülke ve halklarının karşı karşıya olduğu ortak zorlukları ele almak için çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum." ifadesini kullandı.

Mektubunda Rum lider Anastasiadis ile görüşmeyi arzuladığını belirten Biden, Yardımcısı Kamala Harris ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve iklim değişikliği gibi küresel sorunların yaşandığı ve uluslararası iş birliği gerektiren bir dönemde Başkanlık görevini devraldıklarını vurguladı.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İbrahim Kalın'dan CHP'li isme sert tepki: Bu gericilik, ayrımcılık, ırkçılıktır!
Siyaset

İbrahim Kalın'dan CHP'li isme sert tepki: Bu gericilik, ayrımcılık, ırkçılıktır!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, başörtülü hakimler ile ilgili skandal sözler sarf eden CHP'li eski Kültür Bakanı Fikri Sağlar'a sert..
İçişleri Bakanlığı az önce duyurdu: 18.00'da başlıyor
Gündem

İçişleri Bakanlığı az önce duyurdu: 18.00'da başlıyor

İçişleri Bakanlığı, bugün saat 18.00 itibariyle denetimlerin başlayacağını kamuoyu ile paylaştı.

Donald Trump vazgeçmiyor! Yeniden harekete geçti
Dünya

Donald Trump vazgeçmiyor! Yeniden harekete geçti

Donald Trump, ABD'nin Wisconsin eyaletinde "Seçim Bütünlüğünü Sağlamak" için ABD Yüksek Mahkemesine Temyiz başvurusunda bulunduğunu açıkland..
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay