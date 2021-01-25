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Dünya Biden'den askeri hamle! Amerikan savaş gemileri bölgede
Dünya

Biden'den askeri hamle! Amerikan savaş gemileri bölgede

Theodore Roosevelt uçak gemisi liderliğindeki bir grup Amerikan savaş gemisi Güney Çin Denizi'ne ulaştı.

Yeniakit Publisher
2021-01-25 12:04:00 - 2021-01-25 12:10:40
Biden'den askeri hamle! Amerikan savaş gemileri bölgede

Donald Trump'ın ardından Başkanlık koltuğuna oturan Joe Biden yönetimi dünyayı tedirgin eden ilk askeri hamlesini yaptı.

Amerika’nın Sesi'nde yer alan habere göre; (Voice of America) Theodore Roosevelt uçak gemisi liderliğindeki bir grup Amerikan savaş gemisi Güney Çin Denizi'ne ulaştı.

Savaş gemilerinin Çin-Tayvan arasında gerilimli bir dönemde bölgeye ulaşması dikkat çekti.

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