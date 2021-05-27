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Dünya Biden'dan YPG/PKK hamlesi! İptal etti
Dünya

Biden'dan YPG/PKK hamlesi! İptal etti

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden'ın, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki petrol bölgeleri için eski Başkan Donald Trump'ın bir ABD firmasına verdiği yaptırım muafiyetini uzatmama kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2021-05-27 23:11:00 -
Biden'dan YPG/PKK hamlesi! İptal etti

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansının konuyla ilgili, adı açıklanmayan bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, Biden yönetiminin Suriye'deki petrol bölgelerine ilişkin yeni bir adım atmaya hazırlandığı kaydedildi.

Buna göre Biden yönetimi, geçen yıl Trump döneminde Suriye'deki petrol sahalarında iş yapabilmesi için Delta Crescent Energy adlı ABD'li enerji şirketine verilen yaptırım muafiyetini uzatmama kararı aldı.

ABD Hazine Bakanlığı, daha önce getirilen yaptırımlar kapsamında ABD'li firmaların Suriye'de enerji işi yapmalarını yasaklarken, Trump yönetimi Nisan 2020'de Delta Crescent Energy firmasına yaptırım muafiyeti getirmişti.

Habere göre, Biden yönetimi, Trump dönemindeki "Suriye'deki petrolü elinde tutma" politikasını artık takip etmediği için yeni dönemde YPG/PKK işgali altındaki petrol bölgeleri için verilen muafiyeti yenilemeyecek.

ABD'li eski büyükelçi James Cain ile eski ordu mensubu James Reese tarafından 2019 yılında kurulan Delta Crescent Energy adlı firma, Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bölgelerde petrol çıkarma işlemi yapıyordu.

Eski Başkan Trump, Ekim 2019'da Amerikan askerlerinin Suriye'den çekilmesi talimatını vermiş, daha sonra bölgedeki petrol bölgelerinin kontrolünü elinde tutmak amacıyla sınırlı sayıda askerin orada kalması yönünde karar almıştı.

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Yorumlar

deniz

BİDEN KAŞINMA USULCA ORTADOĞUDAN .... GİDİN 
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deniz

BİDEN NNN NE ZAMAN ORDUNU ÇEKİYORSUN BAK SANA GERÇEK BİR HİKAYE ANLATAYIM BİDON KAFA DİNLE FRANSIZ UÇAK GEMİSİ DOĞU AKDENİZE GİRME TEŞEBBÜSÜNDE BULUNDU BİZDE ÖYLE BİR GÜÇ VAR Kİ UÇAK GEMİSİ NE OLDU BİLİYOR MUSUN KİLİTLENDİ ULAN NASIL BİR GÜÇ FRANSIZ ASKERLER ANNE ANNE DİYE HAYKIRDI CİDDİYİM ŞİMDİ BAZILARI İNANMAZ UÇAK GEMİSİ KİLİTLENİNCE HAREKET EDEMEDİ DÜŞÜNSENİZE SİHA GEMİSİ TEPESİNDE KİLİTLENMİŞ UÇAK GEMİSİNİ NE YAPAR BOMMMMMM 
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