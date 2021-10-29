Biden'dan Macron'a bir tokat daha!

Fransa ve ABD liderleri birbirlerini sıcak karşıladı. Bununla birlikte, ABD Başkanı görüşmeye en az 1 saat gecikti.

Fransa Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nin daha önce yayınladığı programa göre, görüşme saat 16.15’te (TSİ 17.15) başlamıştı.

Ancak Biden’in konvoyu görüşme yerine saat 17.40 (TSİ 18.40) sularında geldi.

AUKUS krizi

Savunma ve güvenlik alanlarında İngiltere ve ABD ile 'AUKUS' adı verilen bir partnerlik anlaşmasını imzalayan Avustralya, Fransız Naval Group şirketiyle yapılan ve 'yüzyılın kontrat' olarak gösterilen 56 milyar euro'luk denizaltı anlaşmasından çıktığını duyurmuştu.

Bu anlaşmaya göre Naval Group, Avustralya için 12 adet Barracuda tipi saldırı denizaltısı inşa edecekti.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Avustralya’nın anlaşmadan çekilmesini ‘müttefiki sırtından bıçaklama’ şeklinde nitelendirerek güvenin baltalandığını kaydetmişti.