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Dünya Biden’dan flaş F-35 ve SİHA kararı
Dünya

Biden’dan flaş F-35 ve SİHA kararı

Biden yönetimi, BAE'ye yönelik 23.3 milyar dolarlık F-35 savaş uçağı, MQ-9 Reaper SİHA ve mühimmat satışını devam ettirme kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2021-04-14 16:46:00 -
Biden’dan flaş F-35 ve SİHA kararı

Biden yönetimi, Ocak ayında Trump döneminde onay verilen Suudi Arabistan ve BAE’ye yönelik silah satışlarını "inceleme" amaçlı olarak askıya almıştı.

Trump yönetimi, görev süresinin sona ermesinden ve Biden’ın Başkan olarak yemin etmesinden sadece 1 saat önce BAE ile aralarında 50 adet F-35 savaş uçağı ve 18 adet MQ-9B İHA, çeşitli mühimmatlar ve gelişmiş silah sistemlerinin de yer aldığı 23.37 milyar dolarlık bir anlaşmaya imza atmıştı. BAE ve ABD arasındaki anlaşma, BAE’nin İsrail ile ilişkilerinin normalleştirme kararının ardından gelmişti ve İsrail satışa karşı çıkmayacağını pek çok kez dile getirmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 2020 yılının Kasım ayı içerisinde BAE’ye yönelik; 10.4 milyar ABD Doları bedel ile 50 adede kadar F-35 Lightning II savaş uçağı, 2.97 milyar ABD Doları bedel ile havadan havaya ve havadan karaya mühimmat ve 10 milyar ABD Doları bedel ile ise 18 adet MQ-9B Reaper SİHA satışını içeren yabancı askeri satışları (FMS) onaylama kararı almıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ABD medyasında silah satışının sürdürüleceğine dair çıkan haberleri teyit ederken teslimatlara 2025 yılı sonrasında başlanacağını belirtti.

Anlaşmanın gerçekleşmesi durumunda BAE, çok düşük radar kesit alanına sahip olan stealth savaşçıları tedarik eden ilk Arap ülkesi olacak.

Washington yönetimi Orta Doğu’da İsrail’in “niteliksel askeri üstünlüğünü” koruma ilkesi sebebi ile yıllar boyunca İsrail’in niteliksel askeri üstünlüğünü geri plana atabilecek askeri satışlardan kaçınmıştı fakat BAE’nin İsrail ile “normalleşme” imzalamasının ardından bu politikadan geri adım atıldı. BAE, İsrail ile normalleşmeden önce de F-35 savaş uçaklarını satın almak için girişimlerde bulunmuş fakat bir sonuç elde edememişti.

SavunmaSanayiST

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Yorumlar

karakelle

Türkiye f35 üretim ortağı ve NATO da müttefik olduğu halde f35 veremezken israil BA gibi kendine dost ve it olana f35 ve hertürlü silah veriyor
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