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Dünya Biden'dan Filistin hamlesi
Dünya

Biden'dan Filistin hamlesi

ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, Trump döneminde askıya alınan Filistin'e yardımları yeniden başlatacağını ve iki devletli çözüm için çalışacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-26 21:12:00 - 2021-01-26 21:13:33
Biden'dan Filistin hamlesi

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinde konuşan ABD'nin BM Daimi Temsilci Vekili Richard Mills, Biden'ın Filistin konusundaki yaklaşımına ilişkin önemli açıklamalar yaptı. ABD, Birleşmiş Milletler (BM) elçisi, Joe Biden yönetiminin Trump döneminde kesilen Filistin'e olan yardımın geri getirileceğini ve iki devletli çözüm için çalışılacağını duyurdu.

Filistinliler, sert bir şekilde reddettikleri barış planı kapsamında 2018 yılında ABD Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşımasının ardından Donald Trump yönetimiyle siyasi, ardından da güvenlik ilişkilerini kesmişti. Trump döneminde ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Gazze ve Batı Şeria'ya yapılan 200 milyon dolarlık ekonomik yardımın başka alanlara kaydırılmasını istediğini açıklamıştı. ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in Batı Şeria'nın büyük bir bölümünü ilhak etmesini içeren Trump planına karşı çıkmış ve 1967 sınırlarında bir Filistin devletinin kurulmasını sağlamak için iki devletli çözüm ilkesine bağlılığını ilan etmişti.

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