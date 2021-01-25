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Dünya Biden'dan çok konuşulacak 'trans birey' kararı
Dünya

Biden'dan çok konuşulacak 'trans birey' kararı

ABD Başkanı Joe Biden'ın, eski başkan Donald Trump döneminde transların orduya alınmasının yasaklanması kararını kaldıracağı öne sürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-01-25 12:30:00 -
Biden'dan çok konuşulacak 'trans birey' kararı

ABD Başkanı Joe Biden'ın, Donald Trump döneminde alınan çoğu kararı bozmaya devam ediyor.

DSÖ ve Paris İklim Anlaşmasına geri dönen, Müslüman ülkelere seyahat kısıtlamasını kaldıran Biden, ordudaki "trans birey" yasağı için de harekete geçiyor.

CNN International'in bir ABD'li yetkiliye dayandırdığı habere göre; Biden ordudaki bu yasağı pazartesi günü kaldıracak. Beyaz Saray konu ile alakalı bir yorum yapmadı.

Trump, Obama döneminde başlatılan ve cinsiyet değiştirenlerin orduya kabulünü sağlayan uygulamaya karşı çıkmış ve Obama'nın kararını yayımlanan kararname ile askıya almıştı.

Trump'ın aldığı bu karar, o dönem bazı çevrelerce tepki görmüştü.

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