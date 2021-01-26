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Dünya Biden’dan CNN’e Trump açıklaması
Dünya

Biden’dan CNN’e Trump açıklaması

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden, eski Başkan Donald Trump'ın, hakkındaki azil davasında suçlu bulunması için Senatoda yeterli oya ulaşılacağına inanmadığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-01-26 04:22:00 -
Biden’dan CNN’e Trump açıklaması

20 Ocak'ta başkanlık koltuğuna oturan Biden, CNN'e verdiği röportajda, 6 Ocak Kongre baskınının ardından Trump hakkında Senatoya taşınan azil davasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Trump'ın azil yargılamasında suçlu bulunması için 50 Demokrat senatörün yanı sıra 17 Cumhuriyetçi senatörün de "evet" oyu kullanması gerektiğini vurgulayan Biden, "Ben bunun olacağına inanmıyorum." diye konuştu.

Trump'a azil soruşturması

Biri polis toplam beş kişinin hayatını kaybettiği Kongre baskını konusunda Trump'ın "isyana teşvik" ile suçlandığı azil maddesi, 14 Ocak günü
Temsilciler Meclisinde kabul edilmişti. Trump'ın suçlu olup olmadığına ise Senatodaki yargılama sonucunda karar verilecek.

ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Demokrat Chuck Schumer, önceki gün yaptığı açıklamada, Trump'ın Senatodaki yargı sürecinin 8 Şubat haftasında başlayacağını duyurmuştu.

Trump'ın suçlu bulunabilmesi için 100 sandalyeli Senatoda en az 3'te 2 çoğunluğun, yani 67 senatörün, Trump aleyhinde oy kullanması gerekiyor. Her iki partinin de 50'şer sandalyeye sahip olduğu Senatoda Trump'ın suçlu bulunmasına oldukça düşük ihtimal olarak bakılıyor.

 

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