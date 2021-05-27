  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
BioNTech aşıları tüm hastanelerde yapılacak
Biden'dan bayrakların yarıya indirilmesi talimatı
HAMAS: Ateşle oynamayın!
BMGK'den Mali'de gözaltına alınan geçiş hükümeti yetkililerinin serbest bırakma çağrısı
Dünya Biden'dan bayrakların yarıya indirilmesi talimatı
Dünya

Biden'dan bayrakların yarıya indirilmesi talimatı

ABD Başkanı Joe Biden, Kalifornia'nın San Jose kentinde 8 kişinin yaşamını kaybettiği silahlı saldırının ardından, ülkedeki bayrakların yarıya indirilmesini istedi.

Yeniakit Publisher
2021-05-27 03:30:00 - 2021-05-27 04:15:21
Biden'dan bayrakların yarıya indirilmesi talimatı

Biden olaya ilişkin yaptığı yazıl açıklamada, San Jose'deki saldırı hakkında Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve kendisinin bilgilendirildiğini belirtti. 8 kişinin ölümüne ve çok sayıda kişinin yaralanmasına yol açan olaya ilişkin detaylı bilgi almayı beklediklerini vurgulayan Biden, "Ancak kesin olarak bildiğimiz bazı şeyler var. 8 aile bir daha asla bir bütün olmayacak. Sevdikleri eve gelebilecek mi diye bekleyen çocuklar, aileler, eşler var" ifadesini kullandı.

'Bir kurşunla alınan her can, milletimizin ruhunu paramparça ediyor'

Biden, bayrakların yarıya indirilmesi talimatı verdiğini belirterek, daha önce, Atlanta, Colorado, Güney Karolina, Indiana gibi yerlerdeki silahlı saldırılar nedeniyle bayrakların yarıya indirildiğini anımsattı ve "Yeter" mesajını verdi.

Kongreyi silah düzenlemeleri ile ilgili yasalar konusunda bir an önce harekete geçmeye davet eden Biden, "Bir kurşunla alınan her can, milletimizin ruhunu paramparça ediyor. Daha fazlasını yapabiliriz ve yapmalıyız" çağrısında bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Defne Samyeli'den Sedat Peker'e çok sert tokat!
Gündem

Defne Samyeli'den Sedat Peker'e çok sert tokat!

Firari mafya lideri Sedat Peker'in altı boş açıklamalarından sonra akli melekelerini yitirmiş kişilerce bir anda adı sosyal medyada on binle..
AK Parti'den flaş Sedat Peker açıklaması!
Siyaset

AK Parti'den flaş Sedat Peker açıklaması!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MKYK'sından sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çelik, Sedat Peker'in geçmişte düzenlediği..
Ahmet Davutoğlu ve ekibinden TBMM kapısında Sedat Peker provokasyonu
Siyaset

Ahmet Davutoğlu ve ekibinden TBMM kapısında Sedat Peker provokasyonu

Beraberindeki partilileri ile TBMM kapısına gelen Ahmet Davutoğlu Sedat Peker provokasyonu yaptı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay