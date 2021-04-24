Biden'a tepki gösterip HDP'ye sessiz kalanlar: Batsın böyle siyaset!

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Joe Biden'ın 'Ermeni soykırımı'nı tanıdğı skandal mesajına, muhalefetten de tepki sesleri yükseldi. Millet İttifakı'nın tüm üyeleri, 'soykırım' üzerinden AK Parti iktidarını da hedef aldı. Biden'a tepki gösteren İP'li Meral Akşener, CHP'li Öztrak ve Saadet'li Temel Karamollaoğlu, ortakları HDP'nin skandal mesajına ise tek kelime edemedi.

HDP'nin hadsiz mesajı

HDP Genel Merkezi, resmi twitter hesabından paylaştığı mesajında, 'Ermeni soykırımı utancıyla yüzleşin' ifadelerini kullandı.

HDP'ye tek kelime edemeyen İP'li Akşener

Biden'ın açıklamasından sonra twitter hesabından paylaşımda bulunan Akşener, "Sözde 'soykırım' lafını ağzına alarak tarihi yeniden yazmaya çalışanları da, Türk milletinin onur ve itibarına yönelik yapılan saldırıları; ciddiyetsiz ve dengesiz ilişkiler ağıyla yönetmeye çalışanları da en şiddetli şekilde kınıyorum." dedi.

HDP'ye tek kelime demeyen CHP'li Öztrak

HDP'nin skandal mesajını eleştiremeyen Öztrak, "ABD Başkanı Joseph Biden’ın 1915’te yaşanan acı olayları 'soykırım' olarak nitelemesi büyük bir yanlış olarak tarihe geçmiştir. Ülkemizi töhmet altında bırakan açıklamaları esefle karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

HDP'ye tek kelime edemeyen Temel Karamollaoğlu

Biden'ın açıklamasına tepki gösterenlerden birisi de Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu oldu. Karamollaoğlu, "Bugün olduğu gibi yarın da yaptığı zulümlerle anılacak olanların iftiralarına tarih asla itibar etmeyecektir." diye konuştu.

Mücahid Birinci'den HDP'ye sessiz kalanlara tepki

HDP'nin skandal mesajına sessiz kalanları eleştiren AK Parti MKYK Üyesi Mücahid Birinci, twitter hesabından paylaştığı mesajında, şunları söyledi: "Muhalefetten bazıları Biden'ın "soykırım" ifadesini kınamışlar. Ya kol kola gezdiğiniz, beraber fidan diktiğiniz HDP? Onlara gıkınızı neden çıkaramıyorsunuz? Gık deyin yahu! Batsın böyle siyaset."