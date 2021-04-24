  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Biden'a tepki gösterip HDP'ye sessiz kalanlar: Batsın böyle siyaset!
Siyaset

Biden'a tepki gösterip HDP'ye sessiz kalanlar: Batsın böyle siyaset!

Joe Biden'ın skandal 'soykırım' açıklamasına birbiri ardına tepki gösteren Millet İttifakı üyeleri, ortakları HDP'nin 'soykırım' mesajına ise tek kelime edemedi.

Yeniakit Publisher
2021-04-24 21:47:00 - 2021-04-24 21:49:25
Biden'a tepki gösterip HDP'ye sessiz kalanlar: Batsın böyle siyaset!

 Yeniakit.com.tr 

Joe Biden'ın 'Ermeni soykırımı'nı tanıdğı skandal mesajına, muhalefetten de tepki sesleri yükseldi. Millet İttifakı'nın tüm üyeleri, 'soykırım' üzerinden AK Parti iktidarını da hedef aldı. Biden'a tepki gösteren İP'li Meral Akşener, CHP'li Öztrak ve Saadet'li Temel Karamollaoğlu, ortakları HDP'nin skandal mesajına ise tek kelime edemedi.

HDP'nin hadsiz mesajı

HDP Genel Merkezi, resmi twitter hesabından paylaştığı mesajında, 'Ermeni soykırımı utancıyla yüzleşin' ifadelerini kullandı.

HDP'ye tek kelime edemeyen İP'li Akşener

Biden'ın açıklamasından sonra twitter hesabından paylaşımda bulunan Akşener, "Sözde 'soykırım' lafını ağzına alarak tarihi yeniden yazmaya çalışanları da, Türk milletinin onur ve itibarına yönelik yapılan saldırıları; ciddiyetsiz ve dengesiz ilişkiler ağıyla yönetmeye çalışanları da en şiddetli şekilde kınıyorum." dedi.

HDP'ye tek kelime demeyen CHP'li Öztrak

HDP'nin skandal mesajını eleştiremeyen Öztrak, "ABD Başkanı Joseph Biden’ın 1915’te yaşanan acı olayları 'soykırım' olarak nitelemesi büyük bir yanlış olarak tarihe geçmiştir. Ülkemizi töhmet altında bırakan açıklamaları esefle karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

HDP'ye tek kelime edemeyen Temel Karamollaoğlu

Biden'ın açıklamasına tepki gösterenlerden birisi de Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu oldu. Karamollaoğlu, "Bugün olduğu gibi yarın da yaptığı zulümlerle anılacak olanların iftiralarına tarih asla itibar etmeyecektir." diye konuştu.

Mücahid Birinci'den HDP'ye sessiz kalanlara tepki

HDP'nin skandal mesajına sessiz kalanları eleştiren AK Parti MKYK Üyesi Mücahid Birinci, twitter hesabından paylaştığı mesajında, şunları söyledi: "Muhalefetten bazıları Biden'ın "soykırım" ifadesini kınamışlar. Ya kol kola gezdiğiniz, beraber fidan diktiğiniz HDP? Onlara gıkınızı neden çıkaramıyorsunuz? Gık deyin yahu! Batsın böyle siyaset."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Bekir

Fransa'da 1915 olayları SOYKIRIM değildir demenin cezası 1 yıl hapis ve 40 bin Euro para cezası... 
  • Yanıtla
Altında yükseliş sürecek mi? Uzman isimler tek tek açıkladı
Ekonomi

Altında yükseliş sürecek mi? Uzman isimler tek tek açıkladı

Son zamanlarda altındaki kıpırdamalar gündeme bomba gibi düştü. Gram altın 470 liranın üzerinde, ons altın ise 1700-1800 dolar bandında seyr..
ABD duyurdu: B-52H uçakları konuşlandırdık
Dünya

ABD duyurdu: B-52H uçakları konuşlandırdık

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, ABD askerlerinin Afganistan'dan çekilme sürecinde bölgede güvenliği sağlamak üzere iki B-52 bombardıman uç..
HDP’nin küstah bildirisi CHP ve İYİ Parti’nin maskesini düşürdü
Siyaset

HDP’nin küstah bildirisi CHP ve İYİ Parti’nin maskesini düşürdü

Terör örgütü PKK’nın siyasi ayağı HDP, Türkiye’nin tarihi ile yüzleşmesi gerektiğini savunarak hükümetin sözde Ermeni Soykırımı’nı tanıması ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay