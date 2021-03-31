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Dünya Biden yönetiminin Filistin hamlesi ortaya çıktı
Dünya

Biden yönetiminin Filistin hamlesi ortaya çıktı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden yönetiminin, Filistin yönetimine Trump döneminde kesilen yardımları tekrar başlattığı ve rakamın 100 milyon dolara çıktığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-31 21:07:00 -
Biden yönetiminin Filistin hamlesi ortaya çıktı

Associated Press'in (AP) Kongre belgelerine dayandırdığı haberine göre, Başkan Biden, Filistin'e yönelik fonları kesen Trump'ın politikasında değişikliğine gitti.

Biden yönetiminin "sessizce" Filistin'e yönelik yardımları artırdığı belirtildi.

Yönetimin, 25 Mart'ta Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinlilere Kovid-19 ile mücadele için 15 milyon dolar yardım açıkladığının anımsatıldığı haberde, Biden yönetiminin bundan bir gün sonra da Kongreye gizli bir bildirim yaparak, Filistinlilere yönelik 75 milyon dolar ekonomik destek yaptığı kaydedildi.

Haberde, 75 milyon dolarlık yardım paketinin kamuoyuna açıklanmadığı vurgulandı.

Biden yönetiminin, "Trump döneminde kaybedilen güven ve iyi niyetin yeniden kazanılması çabası" olarak bu yardımı yaptığı vurgulandı.

Haberde, Biden yönetiminin, Trump döneminde İsrail ile ilişkilerde yakalanan ivmeyi de sürdürmek istediği kaydedildi.

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