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Dünya Biden yine dalga geçiyor! 'Netenyahu ile Refah'ı görüştüm'
Dünya

Biden yine dalga geçiyor! 'Netenyahu ile Refah'ı görüştüm'

Yeniakit Publisher
2024-06-07 21:14:00 -
Biden yine dalga geçiyor! 'Netenyahu ile Refah'ı görüştüm'

ABD Başkanı Joe Biden katil başbakan Netenyahu ile Refah konusunda görüştüğünü ve Netenyahu'nun kendisini dinlediğini söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, Fransa'da konuştu.

ABD Başkanı Joe Biden, siyonistlerin Refah'taki katliamının üzerini örtmeye çalıştı.

Netanyahu'nun kendisini Refah konusunda dinlediğini söyleyen Biden, “Tüm Refah'ı işgal edecekler ve tam güçle hareket edeceklerdi. Bunu yapmadılar” dedi.

Savunma Kuvvetlerinin daha hedefli bir operasyon planladığını belirten Biden, “Refah'a tam güçle gireceklerdi. Tüm Refah'ı işgal edecekler, şehri alacaklar ve tam güçle hareket edeceklerdi. Bunu yapmadılar” ifadelerini kullandı.

Netanyahu’nun geçtiğimiz hafta açıklanan ateşkes planına bağlı kalıp kalmayacağı sorusu üzerine Biden, “Açıkça öyle olduğunu söyledi. Avrupalı dostlarımız da bu işin içinde. Ateşkes sağlamak zorundayız” diyerek, Arap dünyasının büyük bir kısmının da planı desteklediğini aktardı.
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