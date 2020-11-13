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Dünya Biden ve Trump'ın avukatları yarışıyor
Dünya

Biden ve Trump'ın avukatları yarışıyor

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) başkanlık seçiminin kritik eyaletlerinden Pensilvanya'da, eyalet sekreterine bağlı avukatlar Başkan Donald Trump'ın seçim ekibinin yaptığı başvurunun reddedilmesi için harekete geçti.

Yeniakit Publisher
2020-11-13 01:21:00 -
Biden ve Trump'ın avukatları yarışıyor

Trump'ın ekibi, bölge mahkemesine giderek eyaletin seçim sonuçlarını kaydetmesinin engellenmesini istemişti.

Eyalet sekreterinin avukatları ise hakime, bu isteği reddetmesi için başvuruda bulundu.

3 Kasım'da resmi olmayan sonuçlara göre başkan seçilen Demokrat aday Joe Biden, eyalete bağlı yedi bölgenin tamamını kazanmış ve 53 bin oydan fazla fark atmıştı.

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