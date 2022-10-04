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Dünya Biden, Ukrayna'ya 625 milyon dolarlık yeni güvenlik yardımını duyurdu
Dünya

Biden, Ukrayna'ya 625 milyon dolarlık yeni güvenlik yardımını duyurdu

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, Ukrayna'ya yönelik 625 milyon dolarlık yeni güvenlik yardımı açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-10-04 21:19:00 -
Biden, Ukrayna'ya 625 milyon dolarlık yeni güvenlik yardımını duyurdu

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, ABD’nin Ukrayna’ya 625 milyon dolarlık ek askeri yardım yapacağını bildirdi. Son yardım paketi ile ABD’nin Ukrayna'ya yönelik askeri yardımları 17,5 milyar doları aşmış oldu.

ABD’nin Ukrayna’ya yönelik askeri yardımları devam ediyor. Beyaz Saray tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin telefonda görüştüğü aktarılarak, Biden’ın ABD'nin Rusya'nın Ukrayna topraklarındaki ilhaklarını asla tanımayacağının altını çizdiği ifade edildi.
Açıklamada, “Başkan Biden, bugün HIMARS topçu sistemleri, mühimmat ve zırhlı araçlar dahil olmak üzere ek silah ve teçhizatı içeren yeni bir 625 milyon dolarlık güvenlik yardım paketinin sağlanması da dahil olmak üzere, Rus saldırganlığına karşı kendisini savunduğu sürece Ukrayna'yı desteklemeye devam etme sözü verdi” denildi.
Başkan Biden’ın ABD'nin Rusya'nın Ukrayna topraklarındaki ilhakına destek sağlayan herhangi bir kişi, kuruluş veya ülkeye ciddi yaptırımlara uygulamaya hazır olduğu belirtilen açıklamada, Biden’ın İstanbul’da imzalanan anlaşmayı memnuniyetle karşıladığı ifade edildi. Açıklamada ayrıca, Biden’ın Ukrayna'nın özgürlüğü ve demokrasisi için uluslararası girişimlerinin devam ettiğini kaydettiği aktarıldı.

ABD’den Ukrayna’ya 22’nci askeri yardım paketi
ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada ise, söz konusu yardım paketinin Ağustos 2021'den bu yana Ukrayna’ya sağlanan 22’nci askeri yardım paketi olduğu belirtilerek, söz konusu yardım paketinin ABD Savunma Bakanlığı envanterlerinden sağlanacağı aktarıldı. Açıklamada, Ukrayna'ya yönelik toplam ABD askeri yardımının 17,5 milyar doları aştığına dikkat çekildi.

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