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Aktüel Biden, Trump yönetiminin aşı dağıtım planını başarısız olmakla suçladı
Aktüel

Biden, Trump yönetiminin aşı dağıtım planını başarısız olmakla suçladı

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, Başkan Donald Trump'a aşı yaptırması tavsiyesinde bulundu

Yeniakit Publisher
2020-12-30 00:47:45 -
Biden, Trump yönetiminin aşı dağıtım planını başarısız olmakla suçladı

NEW YORK (AA) - ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, Trump yönetiminin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı dağıtım planının yetersiz kaldığını ve olması gerektiği gibi ilerlemediğini belirterek, ''Aşılama programı şimdiki hızıyla devam ederse Amerikan halkının aşılanması yıllar sürer.'' dedi.

Biden, yeni yıl öncesi Delaware'den Amerikan halkına seslendi ve gelecek birkaç hafta ve ayın Amerikan halkı için çok zor geçeceği, belki de salgının en zor dönemi olacağı uyarısında bulundu.

ABD'de Kovid-19'dan günde ortalama 2 bin 200 kişinin hayatını kaybettiğini söyleyen Biden, tatil sezonunun ardından ocak ve şubatta ölüm oranlarının daha da artmasını tahmin ettiklerini dile getirdi.

''Aşılama programı bu hızla devam ederse Amerikan halkının aşılanması yıllar sürer''

Trump yönetiminin salgınla mücadele yöntemini eleştiren Biden, şunları söyledi:

''Trump yönetiminin aşı dağıtma planı yetersiz kaldı, çok gecikti... Uzun zamandır korktuğum ve uyardığım gibi aşı dağıtımı ve yapımı olması gerektiği gibi gitmiyor. Birkaç hafta önce Trump yönetimi aralık sonuna kadar 20 milyon Amerikalıya aşı yapılacağını söylemişti. Aralıkın bitmesine bir kaç gün kala sadece birkaç milyon kişi aşı oldu. Aşılama programı şimdiki hızıyla devam ederse Amerikan halkının aşılanması yıllar sürer.''

Biden, kendi yönetiminin tüm Amerikalıların aşıya erişimini sağlayacağını belirterek, göreve geldiği ilk 100 gün içinde 100 milyon aşı taahhüdünde bulundu.

- Trump'a aşı yaptırması tavsiyesi

Joe Biden ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'a aşı yaptırması tavsiyesinde bulundu.

Gelecek birkaç hafta içinde önlemlere dikkat edilmesi durumunda 60 bin ila 100 bin Amerikalının hayatının kurtarılabileceğini belirten Biden, Amerikan halkından maske takmalarını istedi.



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