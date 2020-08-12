Biden siyahi hakları için çabalayan ismi Başkan Yardımcısı adayı olarak duyurdu
Amerike Birleşik Devletleri'nde (ABD) yapılacak olan başkanlık seçiminde yarışacak olan Demokrat Parti adayı Joe Biden, Kamala Harris'i başkan yardımcısı adayı olarak seçtiğini açıkladı.
Kaliforniya Senatörü Kamala Harris'i başkan yardımcı olarak belirlediğini duyuran Demokrat Parti başkan adayı Joe Biden, tarihte bir ilke imza attı.
ABD'de ilk kez bir siyahi kadın başkan yardımcılığı için yarışacak.
Biden, Kamala'nın insanların çektiği acıyı anlayabildiğini belirterek, daha iyi bir Amerika için bir araya gelinmesi gerektiğini açıkladı.