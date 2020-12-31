Biden, Savunma Bakanı Yardımcılıklarına iki Obama dönemi yetkilisini aday gösterdi

WASHINGTON (AA) - ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden, eski Başkan Barack Obama döneminde Savunma Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı yapmış olan Kathleen Hicks'i Savunma Bakan Yardımcılığına aday gösterirken, Başkan Yardımcılığı yaptığı dönemde kendisine Ulusal Güvenlik Danışmanlığı yapan Colin Kahl'ı ise Savunma Politikalarından Sorumlu Bakan Yardımcılığına aday gösterdi.

Geçen haftalarda eski Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı emekli Orgeneral Lloyd Austin'i Savunma Bakanı adayı olarak gösteren Biden, Bakanlığın (Pentagon) en kıdemli iki pozisyonu için adaylarını da açıkladı.

Biden'ın geçiş ofisinden yapılan açıklamada, seçilmiş başkanın, Pentagonun iki numaralı pozisyonu olarak bilinen Savunma Bakanı Yardımcılığına Kathleen Hicks'i aday gösterdiği bildirildi.

Obama döneminde Strateji, Plan ve Kuvvetlerden Sorumlu Savunma Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevinde bulunan Hicks, ondan önce de yıllarca Pentagon'da kariyer memurluğu yaptı.

Donald Trump döneminde, Pentagon'a yakın Stratejik ve Uluslararası Etütler Merkezinin (CSIS) Uluslararası Güvenlik Programının direktörlüğünü yapan Hicks, seçimin kazanılmasının ardından Biden tarafından Pentagon'daki geçiş ekibinin başına getirildi.

Hicks, Biden'ın bakanlığa aday göstermekten son anda vazgeçtiği ve Pentagon'da şahin olarak görülen Michele Flournoy'a yakın bir isim olarak biliniyor.

- Pentagon politikalarının başına eski danışmanını getiriyor

Biden geçiş ofisi, ayrıca Savunma Politikalarından Sorumlu Bakan Yardımcılığına ise Obama döneminde Beyaz Saray Müsteşar Yardımcılığı ve Başkan Yardımcısı Ulusal Güvenlik Danışmanlığı görevinde bulunan Colin Kahl'ın aday gösterildiğini açıkladı.

Başkan Yardımcılığı yaptığı sırada Biden'a Ulusal Güvenlik Danışmanlığı yapan Kahl, ayrıca 2009-2011 yıllarında Orta Doğu'dan sorumlu Savunma Bakanlığı Müsteşar yardımcılığı yaptı ve ABD'nin 2011'de Irak'tan çekilme sürecinde kritik rol oynadı.

Kahl, Trump döneminde ise Uluslararası Güvenlik ve İşbirliği Merkezi Direktörlüğü yaparken, Pentagon'da liberal kanada yakınlığı ile biliniyor.

ABD'nin daha az konvansiyonel kuvvetle geleceğe hazırlanması gerektiğini savunan Kahl, daha çok gemi ve uçak yerine ileri teknoloji ile geleceğin savaşlarına hazırlık yapmasından yana bir duruşa sahip.

Birçok, uzman Kahl'ın atanması ile Pentagon'un savunma harcamalarının düşürülebileceğini öne sürüyor.

Bu iki pozisyona da aday gösterilen kişilerin ABD Senatosu tarafından onaylanması gerekiyor.



