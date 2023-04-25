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Dünya Biden resmen açıkladı! Yeni seçimlerde…
Dünya

Biden resmen açıkladı! Yeni seçimlerde…

Yeniakit Publisher
2023-04-25 14:05:00 -
Biden resmen açıkladı! Yeni seçimlerde…

ABD Başkanı Joe Biden gelecek yıl düzenlenecek seçimlerde aday olacağını resmen duyurdu.

ABD Başkanı Joe Biden gelecek yıl düzenlenecek seçimlerde aday olacağını resmen duyurdu.

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