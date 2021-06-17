Biden-Putin görüşmesinde şaşkına çeviren an! Dünya bu görüntüyü konuşuyor

ABD Başkanı Joe Biden, 20 Ocak'ta göreve başladıktan sonra Rus lider Vladimir Putin'le ilk kez dün bir araya geldi.

İsviçre'nin Cenevre kentinde başlayan Biden-Putin zirvesi 4 saat sürdü. İki liderin tarihi görüşmesi iki ilginç olaya sahne oldu.

Kopya kağıdı kameralara yakalandı

Biden'ın Putin ile görüşmesi sırasınca avucunun içine gizlediği notlara attığı kaçamak bakışlar foto muhabirlerin dikkatinden kaçmadı.

Sputnik muhabiri Mikhail Metze bu anları fotoğrafladı. Bu kare kısa sürede sosyal medyada günün konusu oldu. Binlerce defa paylaşılan fotoğraf viral oldu.

New York Post gazetesi fotoğrafı okurlarına 'kopya kağıdı' başlığı ile sundu. Biden'ın 'kopya kağıdı'na rağmen konuşmasında hata yapması da ABD basının sayfalarını süsledi.

Biden ABD'nin altyapı standartlarında 85'inci sırada olduğunu söyledi. Ancak küresel verilere göre, ABD bu alanda 13'üncü sırada yer alıyor.

Muhabiri azarladı

İki lider görüşme sonrası ayrı ayrı basın toplantısı düzenledi. Biden, Putin ile yaptığı görüşmeye ilişkin sorular soran CNN International muhabire sert çıktı.

Basın toplantısının ardından ayrılmaya hazırlanan Biden, kendisini Putin'i yumuşak davranmakla itham eden Kaitlan Collins'i azarladı.

CNN International muhabiri Collins'in 'Putin'in davranışlarını değiştireceğinden nasıl bu kadar emin olabiliyorsunuz' sorusuna sinirlenen Biden, sinirli bir şekilde şu cevabı verdi;

'Davranışlarını değiştireceği konusunda emin değilim. Bu ne saçmalık. Ne zaman bu konuda kendime güvendiğini söyledim.'

Collins'in Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale ettiği iddiasını gündeme getirerek 'Peki bu, başkan olarak nasıl yapıcı bir toplantı anlamına geliyor' diye sordu.

Biden'ın toplantıda önce 'yapıcı toplantı' vurgusuna gönderme yapan bu soruya cevabı ise bir hayli sert oldu; 'Bunu anlamıyorsanız, yanlış iştesiniz'

Özür diledi

Konferansın ardından başkanlık uçağının önünde basın mensuplarına konuşan Biden özür diledi.

Biden, "Bana son soru soran muhabire bir özür borçluyum. Ona çok bilmiş bir şekilde cevap vermemeliydim. Anladığım kadarıyla iyi bir muhabir olmak için negatif olmak gerekiyor. Hiç pozitif şeyler sormuyorsunuz" dedi.



Collins'in Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale ettiği iddiasını gündeme getirerek 'Peki bu, başkan olarak nasıl yapıcı bir toplantı anlamına geliyor' diye sordu.

Biden'ın toplantıda önce 'yapıcı toplantı' vurgusuna gönderme yapan bu soruya cevabı ise bir hayli sert oldu; 'Bunu anlamıyorsanız, yanlış iştesiniz'