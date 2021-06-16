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Dünya Biden-Putin görüşmesi sona erdi
Dünya

Biden-Putin görüşmesi sona erdi

Cenevre'de ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleşen zirve sona erdi.

Yeniakit Publisher
2021-06-16 16:45:00 -
Biden-Putin görüşmesi sona erdi

ABD ile Rusya arasındaki ilişkileri ele almak üzere İsviçre'nin Cenevre kentinde kritik bir zirve gerçekleştirildi.

ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki zirve İsviçre'nin Cenevre kentinde sona erdi.

Zirve, 2 saat sürdü.

İki lider, yüz yüze görüşmenin ardından, 5 saat sürmesi beklenen heyetler arası görüşmeye geçti.

Liderlerin görüşmesi Villa La Grange’nin kütüphanesinde gerçekleşti. 

36 yıl sonra ilk

Cenevre'de, Kasım 1985'te dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan ile eski SSCB Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov arasında yapılan tarihi zirveden 36 yıl sonra, ABD-Rusya zirvesi heyecanı yaşandı.

"Görüşmemizin yapıcı geçeceğini umuyorum

Görüşme öncesi kısa açıklama yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Joe Biden’e şahsen görüşme girişimi için teşekkür ederek “Uzun bir yolculuk yaptınız, çok çalıştınız. Ancak Rus-Amerikan ilişkilerinde en yüksek seviyede ele alınması gereken birçok sorun birikti. Görüşmemizin yapıcı geçeceğini umuyorum” ifadelerini kullandı.

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