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Aktüel Biden, Kovid-19 aşı üretimini artırmak için savaş döneminden kalma savunma yasasını kullanabilir
Aktüel

Biden, Kovid-19 aşı üretimini artırmak için savaş döneminden kalma savunma yasasını kullanabilir

Yeniakit Publisher
2020-12-29 01:21:27 -
Biden, Kovid-19 aşı üretimini artırmak için savaş döneminden kalma savunma yasasını kullanabilir

NEW YORK (AA) - ABD Başkanlığına seçilen Joe Biden'ın, savaş dönemlerinde kullanılan Savunma Üretim Yasasını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının üretiminin artırılması için devreye sokabileceği bildirildi.

Biden'ın danışmanlarından Dr. Celine Gounder, CNBC televizyonuna yaptığı açıklamada, "Biden, kişisel koruyucu ekipman ile test kapasitesini artırmak ve yeterli miktarda aşı ham maddesi üretmek için savaş dönemi yasasını yürürlüğe sokacak." dedi.

Gounder, Biden göreve başladığında test sayısında da büyük artış olacağını da belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, salgının başlarında General Motors'a suni solunum cihazı ürettirmek için savaş döneminden kalma Savunma Üretim Yasası'na başvurmuştu.



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