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Dünya Biden istiyor: Kongre'den 14 milyar dolarlık acil bütçe talebi! Karar ne olacak diye gözünü oraya dikti
Dünya

Biden istiyor: Kongre'den 14 milyar dolarlık acil bütçe talebi! Karar ne olacak diye gözünü oraya dikti

Yeniakit Publisher
2023-10-22 18:53:00 - 2023-10-22 19:02:20
Biden istiyor: Kongre'den 14 milyar dolarlık acil bütçe talebi! Karar ne olacak diye gözünü oraya dikti

ABD Başkanı Joe Biden dört gözle Kongre’den gelecek kararı bekliyor: Kongre’den İsrail’e 14 milyar dolarlık acil destek verilmesini istemişti. O bütçenin detayları ortaya çıktı. Karar çıkması bekleniyor.

ABD Başkanı Joe Biden, Kongre’den İsrail’e 14 milyar dolarlık acil destek verilmesini istedi

ABD Başkanı Joe Biden gerçekleştirdiği ulusa sesleniş konuşmasında Ukrayna ve İsrail’e destek için Kongre’den acil bütçe isteyeceğini duyurmuştu. O bütçenin detayları ortaya çıktı. Biden, Kongre'den İsrail’e 14 milyar dolarlık destek verilmesini istiyor.

ABD Başkanı Joe Biden ulusa sesleniş konuşmasında “Kongre’ye ABD’nin ulusal güvenlik ihtiyaçları için acil bir bütçe talebinde bulunacağım. İsrail ve Ukrayna da dahil olmak üzere önemli ortaklarımızı destekleyeceğiz. Bu Amerika’nın güvenliği için nesiller boyunca faydalı olacak” sözlerini sarf etmişti.

Biden, yeni Temsilciler Meclisi'nin başkanının hala seçilemediği ve Ukrayna’ya gönderilen yardımların tartışıldığı Kongre’ye taleplerinin detaylarını iletti.

ABD Başkanı Biden, Kongre’den 105 milyar dolarlık bir bütçe artışı talep etti. Bunun 61,4 milyar doları Ukrayna savaşı için ayrılırken, İsrail için 14,3 milyar dolarlık bir destek belirlendi. Gazze’de dahil olmak üzere insani krizlerde kullanılması için ise 9 milyar dolarlık bir fon ayrıldı.
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Biden, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i de Beyaz Saray'da ağırladı.

Charles Michel, dünyanın Avrupa Birliği ve ABD arasındaki iş birliğine her zamankinden daha çok ihtiyacı olduğunu belirterek “Bugün dünya korkunç büyüklükte zorluklarla karşı karşıya ve dünya her zamankinden daha çok olmak üzere. Bu zorlukların üstesinden gelmek için güçlü bir AB-ABD ittifakına ihtiyaç duyuyor” ifadelerini kullandı.

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