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Dünya Biden, İsrail işgalini engellemeyecek
Dünya

Biden, İsrail işgalini engellemeyecek

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin işgal altındaki Batı Yaka’da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin genişletmesini engellemeyeceği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-30 20:25:00 -
Biden, İsrail işgalini engellemeyecek

Siyonist Zman Yisrael gazetesine konuşan adı açıklanmayan İsrailli bir kaynak, yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin genişletilmesi ve ABD’nin Filistinlilere hizmet verecek Kudüs’teki konsolosluğu yeniden açma planına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İsrail Başbakanı Naftali Bennett’e yakın olduğu belirtilen söz konusu kaynak, Biden yönetiminin Batı Yaka’daki Yahudi yerleşim birimlerine yeni konutlar inşa edilmesini önemsemediğini ve gelecekte de bu tür adımları engellemeyeceğini savundu.

ABD’nin Kudüs’te Filistinlilere hizmet verecek konsolosluğu yeniden açma planına da değinen yetkili, Bennett hükümetinin Biden yönetiminin bu plandan vazgeçmesini beklediğini aktardı.

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