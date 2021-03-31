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Dünya Biden, ilk kabinesini 1 Nisan'da toplayacak
Dünya

Biden, ilk kabinesini 1 Nisan'da toplayacak

ABD Başkanı Joe Biden, göreve başladığından bu yana ilk kez düzenleyeceği Kabine Toplantısı'nı 1 Nisan'da yapacak.

Yeniakit Publisher
2021-03-31 23:39:00 - 2021-03-31 23:49:12
Biden, ilk kabinesini 1 Nisan'da toplayacak

ABD Başkanı Joe Biden'ın yarın ilk kabine toplantısını yapacağı öğrenildi.

İlk kabine toplantısını yapacak

ABD Başkanı Joe Biden 20 Ocak’ta göreve gelmesinin ardından ilk kabine toplantısını yarın yapacak. Beyaz Saray’da yapılacak olan toplantı, korona virüs salgını nedeni ile geleneksel kabine toplantılarının yapıldığı Kabine Odası yerine sosyal mesafeye uygun şekilde Doğu Odası’nda yapılacak. Toplantıya 25 kişinin katılacağı bildirilirken, tüm katılımcıların maske takacağı ifade edildi.

Toplantıda ayrıca, Biden’ın gündeme getirdiği altyapı planını ele alması bekleniyor.

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