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Dünya Biden ile Putin bir arada!
Dünya

Biden ile Putin bir arada!

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cenevre'de ilk kez bir araya geldi. İki liderin 4-5 saat süren bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2021-06-16 14:36:00 - 2021-06-16 14:43:38
Biden ile Putin bir arada!

ABD Başkanı Joe Biden, 20 Ocak'ta göreve başladıktan sonra ilk kez Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenecek zirvede ilk aşamada Putin, Biden ve dışişleri bakanları Sergey Lavrov ile Antony Blinken'ın hazır bulunacağı görüşmeye daha sonra çoğunlukla danışmanlardan oluşan heyetlerin de katılması bekleniyor.

Dünyanın yakından takip ettiği görüşmenin 4-5 saat sürmesi bekleniyor. İki liderin, Rusya-ABD ilişkilerini geliştirmenin yollarını, stratejik istikrar konularını ve uluslararası gündemdeki korona virüsle mücadelede iş birliğini ve çatışma bölgelerini içeren acil konuları masaya yatırması bekleniyor.

Görüşmenin ardından iki lider ayrı ayrı açıklamalarda bulunacak.

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