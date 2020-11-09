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Dünya Biden göreve başlamadan kolları sıvadı
Dünya

Biden göreve başlamadan kolları sıvadı

ABD'de Başkanlık seçimlerini kazanan Joe Biden, korona virüs görev gücünü kurmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "20 Ocak'a kadar başkan olmayacağım ama bugün herkese mesajım şu: maskenizi takın" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-09 23:23:00 -
Biden göreve başlamadan kolları sıvadı

ABD'de korona virüs salgınında vaka ve can kayıpları hızla artmaya devam ediyor. ABD'nin yeni seçilen Başkanı Joe Biden yaptığı açıklamada, korona virüs salgını ile mücadelede kendisine Ocak ayına kadar rehberlik edecek olan uzmanlardan oluşan bir korona virüs görev gücünün kurulduğunu duyurdu. Biden, daha sonra sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Biden, "Sonuç olarak: Bu pandemiyi tersine çevirmek için hiçbir çabadan kaçınmayacağım. 20 Ocak'a kadar başkan olmayacağım ama bugün herkese mesajım şu: maskenizi takın" dedi.

 

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Yorumlar

Aslan reis

Biden gelmiş geçmiş en büyük siyasetçi
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