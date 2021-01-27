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Gündem Biden gelir gelmez ABD Merkez Komutanlığı'ndan skandal paylaşım!
Gündem

Biden gelir gelmez ABD Merkez Komutanlığı'ndan skandal paylaşım!

ABD Merkez Komutanlığı tarafından, terör örgütü PKK’nın Suriye kolu YPG’nin omurgasını oluşturduğu SDG için yapılan paylaşım dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2021-01-27 12:24:00 - 2021-01-27 12:37:41
Biden gelir gelmez ABD Merkez Komutanlığı'ndan skandal paylaşım!

ABD Merkez Komutanlığı'na bağlı “DEAŞ ile Mücadele Uluslararası Koalisyon” Sözcüsü Wayne Marotto, Kobani'nin DEAŞ'tan alınmasının yıldönümünde, PKK’nın Suriye kolu YPG’nin omurgasını oluşturduğu SDG için kutlama mesajı yayımladı.

Resmi Twitter hesabından açıklamada bulunan Marotto, SDG militanlarının bulunduğu bir fotoğrafı paylaştı ve şu ifadeleri kullandı: "Bugün Kobani Kurtuluş Günü. 26 Ocak 2015'te Kürt savaşçılar, OIR'in hava saldırı desteği ile Kobani'yi kurtararak IŞİD'in yenilmez olmadığını gösterdi ve elinden stratejik bir hedefi aldı. Güvenilir ve yetenekli bir ortaklık örneği gösterdikleri için Kürtleri tebrik ediyoruz."

Öte yandan, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Komutanlığı, Marotto’nun mesajını alıntıladı ve “Kobani’nin Kurtuluşu Kutlu Olsun” dedi.

İşte o paylaşımlar:

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Yorumlar

Resat

Yaptıkları zulme kılıf ,mızrak çuvala sığmaz.
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osman genç

Bu abd Kürtleri çok seviyor anlaşılan. O halde onlara eyaletlerinden bir bölgeyi versinler. Dünyada barışın önündeki en büyük engel abd ve batılı büyük güçlerdir.Nerede bir terör örgütü varsa hepsinin arkasında abd ve fransa gibi batılı sömürücü hırsızlar var.
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