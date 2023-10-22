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Gündem Biden dünyayla alay ediyor! İsrail'i uyardı..
Gündem

Biden dünyayla alay ediyor! İsrail'i uyardı..

Yeniakit Publisher
2023-10-22 21:16:00 -
Biden dünyayla alay ediyor! İsrail'i uyardı..

ABD Başkanı Joe Biden, yeni bir İsrail açıklaması yaptı.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik acımasız saldırıları 7 Ekim’den bu yana devam ederken, Biden siyonistlerin saldırılarına tam destek verdi.

Bölgeye 2 savaş gemisi gönderen Biden, 2 bin ABD'li askeri de olağanüstü durumlar için hazır kıtaya aldı.

Joe Biden yaptığı son açıklamada da işgalci İsrail'in kendini savunma hakkı olduğunu öne sürdü.

Siyonizme verdiği desteğe karşın Biden, "Başbakan Netanyahu ve ben İsrail'in savaş yasalarına göre nasıl hareket etmesi gerektiğini tartıştık. Bu, savaşta sivilleri mümkün olan en iyi şekilde korumak anlamına geliyor. Yalnızca barış içinde yaşamak isteyen masum Filistinlileri göz ardı edemeyiz. Bu nedenle Gazze'deki Filistinli sivillere yönelik ilk insani yardım sevkiyatı için anlaşma sağladım" dedi.

Biden, “İki devletli çözümden de vazgeçemeyiz” ifadelerini kullandı.
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