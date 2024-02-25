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Gündem Biden dünyanın maskarası oldu! İtalyanlar böyle dalga geçti
Gündem

Biden dünyanın maskarası oldu! İtalyanlar böyle dalga geçti

Yeniakit Publisher
2024-02-25 11:00:00 - 2024-02-25 11:00:35

Son dönemde yaşadığı kafa karışıklıklarıyla gündeme gelen ABD Başkanı Biden, İtalya'da alaya alındı.

ABD Başkanı Joe Biden'dan, ilerleyen yaşı nedeniyle başkanlık yarışından çekilmesi isteniyor.

Kullandığı ifadelerde kafa karışıklığı yaşayan Biden ise tepkilere aldırış etmezken, "Hafızam iyidir." mesajı vermeyi sürdürüyor.

Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'ın yaptığı taklitlerin konusu olmaktan kurtulamayan Biden ile, son olarak İtalyan ekranlarında dalga geçildi.

İtalyan ekranlarında Biden taklidi

Biden rolüne bürünen kişi, konuşma yapmak üzere kameraların karşısına geçerken, "Burası mı?" diye sordu.
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Taklit sırasında eski Sovyetler Birliği'nin son devlet başkanı Mihail Gorbaçov'u İsrail cumhurbaşkanı olarak dile getiren Biden, düzeltme yaparken bu kez de efsane basketbolcu Michael Jordan'ın ismini andı.

Nükleer saldırı düğmesine bastı

Konuşması sırasında Biden'ın sık sık yaşadığı kafa karışıklığına işaret edilirken, ilaçlarını alma niyetiyle siyah çantasını açan ABD Başkanı, nükleer saldırı düğmesine basıyor.

"Nükleer futbol topu" olarak anılan çanta, olası bir nükleer saldırıya ilişkin planları içeriyor.

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