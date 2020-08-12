Biden Connecticut'taki ön seçimlerde ipi göğüsledi
Amerika'da Connecticut eyaletinde Demokratlar arasında yapılan ön seçimleri, eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden kazandı.
ABD'de 3 Kasım Başkanlık Seçimleri için Demokrat Parti'nin başkan adayının belirlenmesine yönelik yapılan ön seçimler, Connecticut'ta sürdü.
Bütün rakiplerinin çekilmesiyle Demokratların tek adayı olarak Biden, Connecticut'ta oyların yüzde 80'ini alırken, hali hazırda başkanlık yarışından çekilen Bernie Sanders da yüzde 15 civarında oy alarak Biden'ı takip etti.
ABD'de 3 Kasım 2020'de yapılacak olan başkanlık seçiminde Demokrat parti adına büyük ihtimal Biden yarışacak. Demokratlar adaylarını 17 Ağustos tarihinde açıklayacak, Cumhuriyetçilerin adayı ise mevcut Başkan Donald Trump olacak ve 17 Ağustos ve 23 Ağustos tarihleri arasında açıklayacaklar.