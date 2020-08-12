  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Biden Connecticut'taki ön seçimlerde ipi göğüsledi

Amerika'da Connecticut eyaletinde Demokratlar arasında yapılan ön seçimleri, eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden kazandı.

Yeniakit Publisher
2020-08-12 04:57:00 -
Biden Connecticut'taki ön seçimlerde ipi göğüsledi

ABD'de 3 Kasım Başkanlık Seçimleri için Demokrat Parti'nin başkan adayının belirlenmesine yönelik yapılan ön seçimler, Connecticut'ta sürdü.

Bütün rakiplerinin çekilmesiyle Demokratların tek adayı olarak Biden, Connecticut'ta oyların yüzde 80'ini alırken, hali hazırda başkanlık yarışından çekilen Bernie Sanders da yüzde 15 civarında oy alarak Biden'ı takip etti.

ABD'de 3 Kasım 2020'de yapılacak olan başkanlık seçiminde Demokrat parti adına büyük ihtimal Biden yarışacak. Demokratlar adaylarını 17 Ağustos tarihinde açıklayacak, Cumhuriyetçilerin adayı ise mevcut Başkan Donald Trump olacak ve 17 Ağustos ve 23 Ağustos tarihleri arasında açıklayacaklar.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yunan telsizinden gelen uyarıya Mehmetçik böyle cevap verdi!
Gündem

Yunan telsizinden gelen uyarıya Mehmetçik böyle cevap verdi!

Yunan donanması telsizinden Türk donanmasına yapılan uyarıya Mehmetçik telsiz üzerinden mehter marşı dinletti.
Savaş kapıda mı? ASELSAN harekete geçti!
Gündem

Savaş kapıda mı? ASELSAN harekete geçti!

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi tarafından başlatılan MULTI-INT Çok Fonksiyonlu Özel Görev Uçağı Projesi kapsamında, özel görevlerde kullanı..
Bakan Koca son bilançoyu açıkladı
Gündem

Bakan Koca son bilançoyu açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu"nu Twitter hesabından paylaştı. Son 24 saatlik verilere göre 15 kişi h..
Satılık 2016 model Fiat Doblo
Satılık 2016 model Fiat Doblo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı