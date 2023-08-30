Biden 'Big Pharma' için üstleneceğine söz verdi: Pek çok zengin ülkenin sigortası..! 35 dolardan dondurma planı

Ağırlıklı olarak satın alma gücüne odaklanan bir başkanlık kampanyasına liderlik eden Joe Biden, büyük laboratuvarların mahkemede itiraz etmeyi planladığı bazı ilaçların fiyatını düşürmek için Salı günü bir saldırı başlattı.

Demokrat başkan yaptığı açıklamada, “Milyonlarca Amerikalı, hayatta kalmak için ihtiyaç duydukları ilaçları ödemekle yiyecek, kira ve diğer temel ihtiyaçlarını finanse etmek arasında seçim yapmak zorunda. Bu dönem sona yaklaşıyor.” dedi.

Joe Biden daha sonra yaptığı konuşmada, 65 yaş üstü kişilere yönelik bir sağlık sigortası planı üzerinde müzakerelere “Medicare” adını verecek olan planını açıklarken, ilaç şirketlerini “mahkemelerin muazzam karlarını korumasını umuyorlar (…)” diye suçladı. “. On ilacın maliyeti.

“Ama (reformun) sona erdiğini göreceğiz. Büyük ilaç gruplarına atıfta bulunmak için kullanılan aşağılayıcı bir terim kullanarak, + Big Pharma +’ya karşı durmaya devam edeceğiz ve geri adım atmayacağız” diye söz verdi.

RAND Corporation’ın araştırmasına göre ABD, reçeteli ilaçlara Fransa’dan ortalama 2,5 kat daha fazla para ödüyor.

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Salı günü açıklanan reform, daha geniş bir enerji dönüşümü ve sosyal reform programı olan “Enflasyonla Mücadele Yasası” olarak bilinen daha büyük bir yasanın parçası.

playofgame' ye göre: Beyaz Saray başlangıçta Medicare’in artık fiyat sözleşmesi yapabileceği 10 ilaç seçti.

Pek çok zengin ülkenin sağlık sigortası planlarının aksine, şu ana kadar durum böyle değildi.

ABD Yönetimine göre, 2022 yılına kadar yaşlıların kan pıhtıları, diyabet, kalp sorunları, sedef hastalığı ve kan kanserine yönelik bu reçeteli tedavilere toplam 3,4 milyar dolar harcaması gerekecek.

Biden yönetimi, tasarıyı ne kadar düşürmek istediğini tam olarak söylemedi ve yalnızca “anlamlı” indirimler umduğunu söyledi. Ancak sorumlu gazilere yönelik ilaçların fiyatını müzakere etme ve böylece piyasa fiyatına kıyasla yarıya indirme fırsatına sahip olan Gaziler İşleri Bakanlığı örneğini veriyor.

Bu tür tedavilerden biri olan kan sulandırıcı Eliquis (apixaban), 3,7 milyondan fazla Medicare yararlanıcısı tarafından kullanılıyor.

Bunu yapan laboratuvar BMS (Bristol Myers Squibb), ilacı reçete eden Medicare kullanıcılarının “şu anda ortalama ayda 55 dolar gibi nispeten düşük bir cepten ödemeyle ilacı alabileceklerini” vaat ediyor ve Joe Biden’ın girişimini taahhüt ediyor. Bu durum “tehdit edici”.

İki ilaç sahibi olan Johnson & Johnson Group, reformun “tıbbi yenilikleri kısıtlayacağına, hastaların erişimini ve seçeneklerini kısıtlayacağına ve genel bakım kalitesi üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olacağına” söz verdi.

Biden yönetiminin planı halihazırda yasal işlem konusu ve müzakereleri sonuca ulaştırma süreci oldukça zorlu olacağa benziyor.

Dolayısıyla Joe Biden’ın ikinci dönem için seçildiği 2024 başkanlık seçimlerinden önce Amerikalıların somut bir sonuç görmesi pek mümkün görünmüyor.

Adaylığı konusunda heyecan uyandırmayan başkan yine de kampanyasını desteklemek için Salı günkü duyurulara veya insülin fiyatlarını ayda 35 dolardan dondurma planına güveniyor.

Joe Biden kendisini amansız bir iyimser olarak tanımlıyor ve Salı günü Cumhuriyetçi adaylar ve özellikle de ezeli rakibi eski Başkan Donald Trump tarafından sevilen Amerika’nın “gerileyişi” hakkındaki konuşmaları azarladı.

Salı günü konuşmasını bitiren Demokrat, “daha iyi günlerin yakında” sözünü verdi.