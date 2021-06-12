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Dünya Biden BBC muhabirlerini masadan kovdurdu! Yaşananları gülümseyerek izledi
Dünya

Biden BBC muhabirlerini masadan kovdurdu! Yaşananları gülümseyerek izledi

ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden yemek yedikleri masada bulunan BBC muhabirlerini masadan kaldırdı. Biden, gazetecilerin masayı boşalttığı anları gülümseyerek izledi.

Yeniakit Publisher
2021-06-12 23:02:00 - 2021-06-12 23:13:50

ABD Başkanı Joe Biden, gezisi sırasında BBC muhabirlerini oturduğu masadan kovdurdu. Gazetecilerin masayı boşalttığı anları Joe Biden gülümseyerek izledi.

G7 zirvesi için ilk yurt dışı gezisine çıkan ABD Başkanı Joe Biden ve eşi First Lady Jill Biden, tepki çeken bir olaya imza attı. Biden çifti, dün gündüz saatlerinde gerçekleşen görüşmelerin ardından konakladıkları otele döndü.

Çift daha sonra, yemek yemek için otelin restoranına indi.

BBC muhabirlerini masadan kovdurdu

Oturmak istedikleri masada BBC muhabirlerinin oturduğunu gören Biden çifti, korumalarına verdikleri emirle görenleri şaşkına çevirdi. Biden, masada oturan BBC muhabirlerinin bulundukları yerden kaldırılmasını istedi.

Biden masayı boşaltan muhabirleri gülümseyerek izledi

Korumalar ve otel personeli tarafından masaları boşaltılan muhabirlerin o anlarını yakınlarda bulunan Joe Biden, durumu gülümseyerek izledi.

Masadan kaldırıldığı sırada kendisini izleyen Biden'la konuşan BBC muhabirinin eşyalarını toplayarak gittiği o anlar, sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı ve ses getirdi.

 

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