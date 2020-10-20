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Aktüel Biden ABD'deki başkanlık yarışında NYT anketine göre 9 puan önde
Aktüel

Biden ABD'deki başkanlık yarışında NYT anketine göre 9 puan önde

Yeniakit Publisher
2020-10-20 19:34:01 -
Biden ABD'deki başkanlık yarışında NYT anketine göre 9 puan önde

NEW YORK (AA) - ABD'de başkanlık seçimleri için yapılan en son ankette, Demokrat Parti Başkan Adayı Joe Biden'ın rakibi Başkan Donald Trump'tan 9 puan önde olduğu belirtildi.

New York Times (NYT) ve Siena College tarafından düzenlenen ankette, Amerikalı seçmenlere 3 Kasım'daki ABD Başkanlık seçimlerine 2 hafta kala ülkedeki temel konular ve adayların yaklaşımı soruldu.

Ülke yönetimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, sağlık hizmetleri ve ekonominin durumu gibi ana başlıklar üzerinde katılımcıların yüzde 50'sinin Biden'a daha fazla güvendiği belirtilirken, Trump'a güvenin ise yüzde 41 ile 9 puan geride kaldığı kaydedildi.

NYT'de anket ile ilgili yapılan haberde, ''Anket, Trump'ın başkanlığı süresince büyük sorunlarla ilgili beklentileri karşılayamadığı için yaygın bir azarlamayla karşı karşıya olduğunu gösteriyor.'' değerlendirmesi yapıldı.

15-18 Ekim tarihlerinde ulusal düzeyde gerçekleştirilen ankete yaklaşık 1000 seçmen katıldı.

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