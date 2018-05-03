Bıçaklayıp öldürdüler, yerleri de temizlediler ama kameraları unuttular!

Fatih Kumkapı'da bir internet kafede yaşanan olay geçtiğimiz 23 Nisan günü gece saat 23.00’da meydana geldi. Cezaevinden kısa süre önce çıkan ve kalacak yer için önceden tanıdığı 24 yaşındaki Serhat G.'den yardım isteyen 30 yaşındaki Hasan A., Serhat G.nin yardımıyla bir süre kalması için Sergat G.nin imam nikahlı eşi Ezoza K. (25) ve üvey kardeşi Laziz S.(30) ile aynı evi paylaşmaya başladı.

Bir süre sonra Özbekistan uyruklu Ezoza K., Serhat G.'ye, Hasan A.'nın kendisini taciz ettikten sonra cep telefonunu çalarak kaçtığını söyledi. Serhat G. ise Hasan A.'ya ulaşarak işlettiği kafeye çağırdı. İkili kafede tartışmaya başladı. Bu esnada Ezoza K.'nın Hasan A.'ya tokat atması üzerine tartışma arbedeye dönüştü. Arbede esnasında Serhat G. yanında bulunan bıçağı Hasan A.'nın karnına sapladı. Aldığı bıçak darbesiyle kanlar içerisinde yerde kalan Hasan A.'yı kenara çeken Serhat G., odada bulunan Ezoza K. ve Laziz S.'nin yardımıyla etrafı temizledi. Etrafı temizleyen şüpheliler daha sonra çağırdıkları taksiyle Hasan A.'yı Samatya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne gönderdi.

Hasan A. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, cinayet sonrası soruşturma başlatan polis, bilgisine başvurduğu taksiciden Hasan A.yı arabasına aldığı adresi tespit etti. Kafede bulunan güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, cinayet ve cinayetin ardından kanların temizlenme görüntülerine ulaştı. Çalışmalarını sürdüren ekipler, bıçağı kullandığı iddia edilen Serhat G. ile birlikte Ezoza K. ve Laziz S.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Milliyet