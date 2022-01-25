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Aktüel Bıçaklanan çocuk hayatını kaybetti
Aktüel

Bıçaklanan çocuk hayatını kaybetti

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde arkadaşı olduğu iddia edilen kişi tarafından bıçaklanan çocuk hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-01-25 21:27:00 -
Bıçaklanan çocuk hayatını kaybetti

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde arkadaşı olduğu iddia edilen kişi tarafından bıçaklanan çocuk yaşamını yitirdi.

Güzelyalı Mahallesi'nde O.T. (15) ile Zafer Can Kılıç (16) arasında henüz belirlenmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine O.T, Zafer Can Kılıç'ı göğsünden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Kılıç, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, olay yerinden kaçan O.T'yi bir okulun bahçesinde saklanırken yakaladı.

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