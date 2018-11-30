Bıçak altına yatmadan önce bilin bakalım neler yapmamalısınız?

Tamam, teknolojiye paralel olarak tıpta müthiş ilerleme var. Yandaki haberimizde "cerrahlar"a yönelik yeni gelişmelerden bahsettik. Şükürler olsun ülkemiz son 10 yılda sağlık alanında hiç akla hayale gelmeyen devasa hamleler yaptı. 5 yıldızlı otellerin bile yanlarında sönük kaldığı "şehir hastaneleri"nin peş peşe açılışlarına şahit oluyoruz.

Ne var ki, insan aynı insan.. Tıp ne kadar ilerlerse ilerlesin, tedavi edeceği insanın da kendisini bazı konularda sakınmasını talep ediyor.

Öyle ya, "Artık herşeyin üstesinden geliyorlar ya.." deyip, kendi sağlığını tehlikeye atarak hekimlerden, hastanelerden medet ummak tabir caizse "magandalık"!

Tamam herkes böyle bir magandalık yapmaz. Ama herkesin bilmesi gereken bazı sağlık bilgileri de var.

Mesela hastaneye gitmeden ve ameliyat öncesinde neler yapmamanız gerektiğini biliyor musunuz?

Eğer hekim söylemediyse bilmemeniz normal. Hazır ameliyatlardan bahseden bir sayfa hazırlamışken, size bu konu da da yardımcı olalım.

Birleşik Krallık gazetesi Daily Mail'in ilginç bir haberi vardı. İngiltere'deki sağlık sistemi istatistiklerine göre her 10 operasyondan biri hastanın talimatları yerine getirmemesi sebebiyle iptal ediliyormuş. Hastaların operasyon öncesi hazırlık talimatlarına uygun davranmaması sebebiyle yaşanan bu iptallerin sebepleri sıradan günlük yapıp ettikleri olsa da kendi sağlıklarını riske atıyor, yok yere hem hastaneyi hem de hekimi de meşgul ediyormuş. Bu sebeple oluşam maddi zarar da cabası!

İngiltere'de olur da bizde olmaz mı? Elbette olur. İşte hekimlerin ameliyatların iptaline sebep olabilecek yapılmaması gerekenler listesi..

Tıraş olmayıver lütfen yakışıklı!

Sadece sakal tıraşından söz etmiyoruz. Ameliyat öncesinde vücudun herhangi bir yerini tıraş etmek mikroskobik kesiklere ve tahrişe sebep olduğu için cildin enfeksiyonlara karşı oluşturduğu doğal kalkanı tahrip ediyor.

Tıraş merakınız temizlikten özenden geliyor olabilir. Fakat bu yüzden oluşan mikroskobik kesiklere virüs ve bakteriler konuşlanabiliyor ve ameliyat sırasında açık yaralara bulaşabiliyor.

Uzmanlar operasyondan hemen önce tıraş edilmesinin birkaç gün önceden yapılmasından daha iyi olduğunu belirtiyorlar. Gerekirse, nerenin tıraş edileceğine biz karar verelim, ve operasyon öncesi burada yaptıralım, diyorlar. Dolayısıyla ya ameliyattan 1 hafta kadar önce nereniz için olursa olsun tıraş işini bırakacaksınız!

Kilo verme çabanızı askıya almalısınız

Ameliyat öncesinde ani kilo vermek ameliyat sonrasında yaraların iyileşme sürecini uzatıyor ve komplikasyon riskini arttırıyor. Diyet yapılıyorsa bile ameliyattan 5 gün önce kalori sınırlandırmaya son vermeniz isteniyor.

Kanınızı sulandıran ne varsa uzak durmalısınız

Kalp krizi riskine karşı alınan kan sulandırıcı ilaçların ameliyat namzedi hastalar tarafından bırakılması gerekiyor. Zira bu ilaçlar kanın pıhtılaşmasını engellediğinden kanama riskini arttırmakta.. İlaçlar değil sadece kanı sulandırıcı etki gösteren zencefil ve sarımsak gibi yiyeceklerden de uzak durmalısınız. Bunlar da kanama riskini arttırıyor.

Sakız çiğnemek yok!

"Tuhaf yani!" diyebilirsiniz ama evet sakız çiğnemeyi de bırakmalısınız. Ameliyattan önce katı yiyecekler yememelisiniz.

Hekimler midenin boş olmasını, aç gelmenizi istiyorlar.

Ancak bazı hastalar sakız çiğneyerek açlık hissini bastırmayı dener. Masum bir davranış olabilir ama sakız çiğnendiğinde, mideniz, salgıladığı asidi besin geleceğini zannederek hazırlanıp artıyor.

Siz masaya yattığınızda anestezi yapılıp bayıltılacaksınız. Bu esnada mide-bağırsak kanalındaki kaslar gevşediğinden midedeki ne kadar tükürük ve asit varsa onların kusulması görülelebiliyor. Keşke bu kadarla kalsa.. Yine tam bu sırada bu asit akciğerlere ulaşırsa ölüm riski var!

Manikür, pedikür yaptırmak ve oje sürmek:

Hastaneye gitmeden önce güzel ve bakımlı görünmek isteyen takıntılı bayan hastalar, meselâ işte İngiltere'de manikür, pedikür yaptırarak veya oje sürerek hastaneye gidiyorlarmış! Bu da hekimlerin işini zorlaştırıyormuş.

Doktorlar hastanın kanındaki oksijen seviyesini ölçmek için kullandıkları ölçüm aletlerini parmaklara taktıklarını, oje olması durumunda sağlıklı ölçüm yapılabilmesi için ojenin olmaması gerektiğini belirtiyor. Aynı şekilde manikür veya pedikür yaptırmak da tıraş gibi kesik riski yüzünden enfeksiyona yol açacağı için istenmiyor. Doğal halinizle gidin. Kimsenin sizin güzelliğinize, bakımlılığınıza(!) aldırdığı filan yok! Ameliyat olacaksınız ya, aklınızı başınıza devşirin!

Sigara içmeyin. Sigara içmeyin.. Sigara içmeyin!

İşte bir kere daha aynı uyarı. Şu sigara sağlığınızın 1 numaralı düşmanı! Hayatınızdan çıkarıp atın.

Uzmanlar sigara içmenin ameliyatın iyileşme sürecini uzattığını söylüyor.

Hiç değilse ameliyattan 1 gün önce sigaranın bırakılmasını istiyor.

Ayrıca sigara içmek öksürüğe sebep olabileceğinden göğüs enfeksiyonu riskini de arttırıyor. Ameliyattan çıkmışsınız. Sigara illetiniz yüzünden öksürüveriyorsunuz ve bütün dikişler atıyor. Faciaya bakar mısınız?!