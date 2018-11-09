THY- Euroleague
0553 313 94 23
impression

Biberiye yağının inanılmaz faydaları

Biberiye yağının faydaları nelerdir? İşte biberiye yağının inanılmaz faydaları...

09 Kasım 2018 Cuma 23:00
Biberiye yağının inanılmaz faydaları

Eklem ve kas ağrılarını dindirir.

Mikrop gidericidir.

Dezenfektan özelliktedir.

Anti bakteriyeldir.

Kanser karşıtıdır.

Gripten korur.

Mantar oluşumunu önlemeye yardımcı olur, var olan mantarı giderir.

Enfeksiyon ve iltihapları yok eder.

Yaralanma ve ciltteki morarmaların daha çabuk iyileşmesini sağlar.

Antioksidandır.

Kan dolaşımını hızlandırıcı etkisiyle damar sağlığını korumaya yardımcı olur.

Tansiyon ve kolesterolü dengede tutar.

Karaciğer enzimlerini düzenler.

Romatizma ağrılarını dindirmeye yardımcı olur.

Balgam söktürücü özelliği vardır.

Bağışıklık, sindirim, sinir ve solunum sistemini korur, güçlendirir.

Hafızayı güçlendirir.

Zihni açar, dikkat dağınıklığını önler, dikkati yoğunlaştırmaya yardımcıdır.

Yağlı ve bakteriyel cilt sorunlarını önler, giderir.

Halsizlik hissini önler.

Uykusuzluğa iyi gelir.

İdrar söktürücü, gaz giderici özelliktedir.

Yağ yakıcı özelliği sayesinde, zayıflamaya yardımcıdır.

BİBERİYE YAĞI NASIL KULLANILIR?

Biberiye yağı haricen kullanılır. Cilde dıştan masaj yapılır. Ağız ve burun yoluyla solunarak kullanılır. Ancak yutulmaz. Özellikle de biberiye yağı; ağrı giderici, kan dolaşımını hızlandırıcı, saç dökülmesini önleyici özellikleriyle harici olarak dıştan alınmayı gerektiren bir yağ olduğu unutulmamalıdır.  Biberiye yağının zihin açıcı, solunumu düzenleyici etkisi içinse ağız, burun yoluyla solunması öneriliyor. Bunun için bir mendile birkaç damla biberiye yağı damlatılıp koklanır ya da cam bir kasenin içindeki suya birkaç damla biberiye yağı damlatıp oda kokusu olarak kullanılabilir.

Haber Tarihi: 09 Kasım 2018 Cuma 23:00
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Skandal gerçek ortaya çıktı! Yanlış cenazeyi defnemişler
    1. Skandal gerçek ortaya çıktı! Yanlış..
    2. İsveçli alçaktan Ezan'a hakaret!..
    3. Rus elçiden S-300 ve İsrail..
    4. Biberiye yağının inanılmaz faydaları
    5. Muzu uzun süre taze saklamak için ne..
    6. Hamas'tan kritik İsrail açıklaması:..
    7. Endonezya'dan kritik Rusya kararı:..
    8. Müjde verildi! Gelecek ay açılıyor
    9. Sahte bal nasıl anlaşılır?
    10. Börülce kansızlığa iyi geliyor!
    11. Yumurtanın taze olduğunu nasıl..
    12. Devlet Başkanı Riyad'da kayıplara..
    13. Çocuklarda astigmat tedavisi gecikirse..
    14. Emziren bir anneye nasıl destek olunur?
    15. Yaşınıza en uygun olan kremi..
    16. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan flaş..
    17. Tepsi ve kek kalıbı nasıl yağlanır?
    18. Şah damarı daralması belirtileri
    19. Kızılcık sos tarifi
    20. Yoğurt suyunun farklı kullanım alanları
    CHP'li Şener'den "Türkçe ezan" açıklaması
    CHP'li Şener'den "Türkçe ezan" açıklaması
    Sözünü yarıda kesen Başkan Erdoğan bakanı böyle uyardı: Murat, buna dikkat et
    Sözünü yarıda kesen Başkan Erdoğan bakanı böyle uyardı: Murat, buna dikkat et
    Deizm en büyük şirktir! İstanbul'da faaliyete başladılar
    Deizm en büyük şirktir! İstanbul'da faaliyete başladılar
    ABD başlarına ödül koymuştu... Kandil'in yancısı HDP'den açıklama geldi!
    ABD başlarına ödül koymuştu... Kandil'in yancısı HDP'den açıklama geldi!
    Öztürk Yılmaz'dan Kılıçdaroğlu'na: İstifa etmiyorum, sıkıyorsa beni kov, rezil kepaze ol
    Öztürk Yılmaz'dan Kılıçdaroğlu'na: İstifa etmiyorum, sıkıyorsa beni kov, rezil kepaze ol

    Günün Karikatürü

    9 Kasım 2018
    Korkunç Kaşıkçı iddiası: Konsolosun evinde bulundu
    Korkunç Kaşıkçı iddiası: Konsolosun evinde bulundu
    Alman'a inat, imza yarın!
    Alman'a inat, imza yarın!